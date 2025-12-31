Anuario: Crecimiento, tema que más preocupó durante el año a los analistas

Al inicio de este año las expectativas de crecimiento económico para México no eran tan pesimistas

Al inicio de este año las expectativas de crecimiento económico para México no eran tan pesimistas. Organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) colocaban el Producto Interno Bruto (PIB) de 2025 entre 1.2 y 1.4 por ciento; no obstante, la política comercial emprendida por Estados Unidos, la debilidad del mercado interno y la inseguridad hizo que durante el año las previsiones se diluyeran.

EL DATO: EN UN MOMENTO del año la Secretaría de Hacienda y Crédito Público había estimado que el PIB del país se ubicaría puntualmente en 2.3 por ciento al cierre de 2025.

A pesar de que al inicio de este año las estimaciones habían sido resilientes, hacia mitad de este 2025, la política arancelaria emprendida por Estados Unidos comenzó a impactar al consumo privado, al mismo tiempo que la inversión priva da se desaceleró por la incertidumbre que generaron las medidas comerciales.

Crecimiento del Producto Interno Bruto mexicano, año con año. ı Foto: Fuente› Banco Base Cifras en porcentaje

De acuerdo con un análisis realizado por Banco Base, la economía mexicana se encuentra actualmente en un “estancamiento económico”, el cual, además, es generado por un cambio estructural que comenzó en la administración pasada y que se profundiza en la actual, principalmente por las reformas constitucionales que se han realizado, como la reforma judicial.

TE RECOMENDAMOS: El peso mexicano retrocedió Peso y bolsa ceden tras minutas de la Fed

“Lo malo de este estancamiento económico es que creemos que ya no es por factores coyunturales, sino que ya ha habido un cambio estructural que empezó desde el sexenio pasado y que se ha profundizado en esta administración por las reformas llevadas a cabo, particularmente por la reforma al Poder Judicial”, señaló Gabriela Siller, directora de Análisis Económico-Financiero de Banco Base.

Por su parte, el Banco de México (Banxico) sostuvo que su Encuesta sobre las Expectativas Diciembre 2025, señaló otros factores como la inseguridad pública y las políticas de comercio exterior, como factores que también juegan un papel importante para estas reducciones.

Asimismo, Banamex explicó que dadas las condiciones complejas en las expectativas de crecimiento económico, es imperante que en el corto plazo se generen las condiciones de certidumbre para la inversión y la seguridad para los inversionistas.

“Hay que invertir y generar las condiciones de certidumbre y que haga que los inversionistas quieran invertir adió en México”, destacó.

La OCDE dijo en su última previsión que el PIB de México crecerá 0.7 por ciento en 2025, 1.2 por ciento en 2026 y 1.7 por ciento en 2027, lo cual significó una disminución en la previsión para los dos primeros años.

Al respecto, la organización recordó que si bien en la primera mitad del año el PIB se mantuvo resiliente, hacia el tercer trimestre del año cayó 0.3 por ciento, causado por un menor dinamismo en la creación de empleo, especialmente en el sector manufacturero.

Otros organismos, como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), también redujeron sus previsiones para el PIB de México, colocándolas en 0.4 por ciento, 0.2 puntos porcentuales menos que la estimación pasada, apuntando también a una caída en la inversión, en el consumo interno y la incertidumbre arancelaria.

“Para el 2025, estimamos que el PIB de México va a cerrar el año con 0.4 de crecimiento frente al 1.4 del año pasado y esta desaceleración se debe a la pronunciada caída del consumo y de la inversión...”, sostuvo José Manuel Salazar, secretario ejecutivo de la Cepal.