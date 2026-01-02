Raúl Rocha rompe el silencio y desmiente venta de Miss Universo: ‘Estoy harto…’

El empresario Raúl Rocha, quien enfrenta un proceso ante las autoridades mexicanas por su posible participación en diversos delitos, volvió a dar declaraciones públicas, esta vez a propósito de un supuesto cambio de administración, rumores sobre los cuales se declaró “harto”.

A través de una publicación tipo “story” en la red social Instagram, el empresario replicó un comunicado emitido por Miss Universe Organization, en el cual se desmintió que el empresario filipino Luis “Chavit” Singson estuviera en un proceso de compra de la misma, que dejaría fuera a Rocha Cantú de su administración.

Mensaje de Raúl Rocha en Instagram. ı Foto: Redes sociales

En la publicación, encima de este comunicado, Raúl Rocha escribió un mensaje presumiblemente dirigido a Singson, en el cual, incluso, amaga con acciones legales en contra del empresario filipino.

“Estoy harto de ese tonto ilusorio y de su hija haciendo declaraciones soñando con algo que no podría lograr ni en cien años. Sigue soñando, mis abogados pondrán fin a tus cuentos de hadas”, escribió Rocha Cantú en la citada publicación.

Lo anterior después de que “Chavit” Singson publicara en sus propias redes sociales que estaba en pláticas para concretar la compra de Miss Universo, acompañado de su hija, Richelle Singson.

“Tuve una buena charla con mi hija Richelle Singson y Shawn McClain, ex vicepresidenta de Miss Universo. Nos actualizó con posibles charlas de adquisición de la Organización de Miss Universo [MUO]. Para la información de todos: MUO ya no es propiedad de Anne Jakrajutatip o Raul Rocha Cantú”, escribió el filipino.

Sin embargo, en respuesta, Miss Universe Organization emitió un comunicado en donde aclaró que estas declaraciones son “falsas y engañosas”, y que la organización sigue bajo su administración actual.

“Estas declaraciones se han realizado buscando tergiversar la propiedad, sugerir falsamente adquisiciones u oportunidades de compra, y crear confusión. [...] En respuesta, la Organización Miss Universe declara clara e inequívocamente: La Organización Miss Universe permanece bajo su propiedad y liderazgo actuales”, se lee en el comunicado.

Comunicado de Miss Universe Organization. ı Foto: Miss Universe Organization

Asimismo, la organización informó que procederá legalmente por estas declaraciones:

“La Organización Miss Universe está revisando activamente estos asuntos con sus asesores legales y tomará todas las medidas apropiadas y necesarias para abordar y prevenir futuras declaraciones o acciones falsas, engañosas o no autorizadas”, abundó.

Mientras tanto, Raúl Rocha sigue buscado por autoridades mexicanas, si bien, a finales de diciembre, le fue concedida una suspensión definitiva contra la revocación del criterio de oportunidad que la Fiscalía General de la República le había concedido.

Así, la suspensión impide que se ejecuten acciones legales en su contra hasta que se resuelva de manera definitiva el amparo.

