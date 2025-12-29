Juez concede suspensión definitiva a Raúl Rocha Cantú mientras pierde reconocimiento diplomático

Un juez federal concedió una suspensión definitiva a favor de Raúl Rocha Cantú, copropietario de Miss Universo, con lo que quedaron frenadas de manera temporal las acciones legales derivadas de la revocación del criterio de oportunidad que le había otorgado la Fiscalía General de la República (FGR), mientras se analiza el fondo del juicio de amparo promovido por el empresario.

La resolución judicial impide que se ejecuten actos en su contra relacionados con la cancelación de dicho beneficio, que le permitía no ser procesado penalmente a cambio de colaborar con las autoridades y que fue revocado al considerar que Rocha Cantú incumplió con sus obligaciones, particularmente en comparecer ante las autoridades.

No obstante, el juez estimó que existen elementos suficientes para revisar la legalidad de esa decisión, por lo que ordenó mantener las cosas en el estado en que se encontraban antes de la revocación, hasta que se resuelva de manera definitiva el amparo. Esto significa que, por ahora, no pueden ejecutarse medidas derivadas de la cancelación del beneficio .

En paralelo al proceso judicial, el Gobierno de México canceló el exequátur que acreditaba a Raúl Rocha Cantú como Cónsul Honorario de Guatemala en Toluca, luego de que el propio gobierno guatemalteco notificara la terminación de ese nombramiento desde noviembre.

Raúl Rocha Cantú es copropietario de Miss Universo desde 2024. ı Foto: IG @raulrocha777

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) formalizó la cancelación del reconocimiento diplomático, al quedar sin efectos la designación que había sido otorgada en junio de 2022. El cargo de cónsul honorario es de carácter honorífico y no otorga inmunidad diplomática ni privilegios legales especiales.

La decisión se da en medio de la investigación a Rocha Cantú por presuntos delitos relacionados con robo y venta de combustible, así como tráfico y comercialización ilegal de armas, entre otros señalamientos. Tras la revocación del criterio de oportunidad, se informó sobre la existencia de una orden de aprehensión que quedó momentáneamente suspendida por la resolución judicial.

Condenan a dos años de prisión a copropietaria de Miss Universo

Por otra parte, la copropietaria de Miss Universo, la empresaria tailandesa Jakkaphong “Anne” Jakrajutatip, fue condenada a dos años de prisión por un tribunal de Bangkok tras ser declarada culpable del delito de fraude, relacionado con la emisión de bonos corporativos de su empresa JKN Global Group.

De acuerdo con la resolución judicial, Jakrajutatip proporcionó información financiera falsa y omitió datos clave para que el inversionista Raweewat Maschamadol comprara bonos por 880 mil dólares entre 2022 y 2023, aun cuando JKN Global Group enfrentaba una situación económica que le impedía cumplir con sus obligaciones de pago. La corte determinó que la conducta causó un perjuicio económico directo, por lo que dictó una sentencia de cárcel sin beneficios.

La empresaria no acudió a la audiencia final , lo que llevó a las autoridades tailandesas a emitir una orden de arresto en su contra, además de reforzar medidas para ubicarla y asegurar bienes vinculados al caso.

Jakrajutatip es propietaria de aproximadamente la mitad de Miss Universo, certamen que adquirió por 20 millones de dólares en 2022 y que, desde entonces, ha enfrentado diversos cuestionamientos financieros y administrativos.

El caso de Tailandia se suma a los problemas legales que enfrenta en México el empresario Raúl Rocha Cantú, situación que ha colocado a Miss Universo bajo la lupa de autoridades de ambos países.

Anne Jakrajutatip y Rocha Cantú en el anuncio de la compra de acciones de Miss Universo, el 24 de enero 2024. ı Foto: Especial

