Tribunal federal revoca amparo de Raúl Rocha

Un tribunal federal revocó el amparo y la suspensión provisional que protegían a Raúl Rocha Cantú, empresario y copropietario de Miss Universo, por lo que quedó sin efectos la medida que le impedía ser detenido u obligado a comparecer ante las autoridades.

La resolución fue emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, el cual determinó que la suspensión otorgada previamente por un juez de distrito no era procedente, al establecer que ninguna persona puede evadir la obligación de comparecer ante el Ministerio Público cuando es requerida dentro de una investigación penal.

Un juez federal rechazó frenar por tiempo indefinido la revocación de la calidad de testigo colaborador de Raúl Rocha Cantú y la eventual privación de su libertad.

Con esta decisión, el empresario quedó sin protección legal, lo que abre la posibilidad de que la Fiscalía General de la República (FGR) haga efectiva una orden de aprehensión en su contra o lo cite de manera obligatoria para rendir declaración.

El pasado 15 de diciembre, un juez federal con sede en Querétaro libró una orden de captura contra Rocha, luego de que la FGR cancelara el criterio de oportunidad que le había concedido como testigo colaborador, al considerar que incumplió con las condiciones del acuerdo.

Previamente, el empresario había promovido un amparo para evitar ser detenido, no ser obligado a comparecer y mantener los beneficios legales derivados de su colaboración con las autoridades, recurso que inicialmente fue concedido de manera provisional por un juez de distrito.

2 veces fue llamado a comparecer, pero no acudió

Al analizar el caso, los magistrados concluyeron que la suspensión no puede utilizarse para impedir diligencias ministeriales ni para obstaculizar técnicas de investigación ni el cumplimiento de órdenes judiciales, aun cuando la persona alegue riesgos personales.

Con la revocación del amparo, las autoridades federales recuperan la facultad de ejecutar acciones legales en el marco de la carpeta de investigación en la que Rocha Cantú es señalado por su presunta participación en delitos como delincuencia organizada, tráfico de armas y robo de hidrocarburos.

El empresario habría buscado evitar la cárcel al convertirse en testigo protegido, y para ello habría admitido su participación financiera en operaciones de contrabando de combustible y actividades de huachicol.

Según una de las versiones, se sumó a un negocio que le fue propuesto por su socio Jacobo Reyes León, alias El Yeicob, para lo cual, aceptó realizar dos transacciones de dos millones 100 mil pesos, a finales de 2024, por las cuales, tiempo después, recibió ganancias por 1.2 millones de pesos.

Si bien la colaboración de Rocha Cantú llevó a que se cancelara una orden de aprehensión en su contra, emitida el 15 de noviembre, posteriormente una jueza federal en Querétaro libró una nueva orden de captura, dentro de la causa penal 495/2025, con base en que el señalado no pudo ser localizado en los domicilios que había proporcionado.

Por otro lado, está la situación legal de Jacobo Reyes León, El Yeicob, excandidato del PRD a la presidencia municipal de San Martín de las Pirámides, Estado de México, quien es señalado por autoridades como uno de los principales responsables del manejo financiero y logístico dentro de una red dedicada al tráfico de armas y al robo de hidrocarburos.

El 15 de diciembre de 2025, Reyes León fue aprehendido e ingresado al penal federal de El Altiplano, donde permanece bajo prisión preventiva por los delitos de delincuencia organizada, tráfico ilícito de armas, sustracción de hidrocarburos y operaciones con recursos de procedencia ilícita.