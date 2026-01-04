X (Twitter) se cae HOY 4 de enero; reportan fallas en México

Se cayó 'X', antes Twitter: Usuarios reportan problemas en el servicio de la red social

La red social X (antes conocida como Twitter) registró fallas en su servicio este domingo 4 de enero, especialmente en México, según reportaron usuarios.

Por medio de la plataforma Down Detector en México se dieron a conocer hasta 160 fallas, alrededor de las 14:30 horas.

Sin embargo, para las 15:00 horas, el número de reportes había disminuido hasta alrededor de 90, lo que sugiere una estabilización en el servicio.

Según lo informado en Down Detector, la mayoría de problemas (66 por ciento) se registraron en la aplicación móvil, mientras que una cantidad menor (32 por ciento) fueron en el sitio de escritorio.

Sin embargo, no se informaron reportes similares en Estados Unidos ni otras regiones del mundo, por lo que se presume que la falla fue local, aunque de bajo alcance.

Las fallas en la red social X son recurrentes, según han informado usuarios. Las caídas de la aplicación provocan problemas en la cotidianidad de varios internautas, pues uno de sus principales usos es el de lectura y difusión de noticias.

X no ha aclarado la aparente falla de este domingo, ni otras similares que se han registrado en los últimos meses.

Situaciones similares se han registrado recientemente, particularmente a mediados y finales del año pasado, cuando se registraron caídas de los servicios de alojamiento en la nube Amazon Web Services y Cloudflare.

Las fallas en los mismos provocó la caída de servicios en línea como Duolingo, ChatGPT, entre otros.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am