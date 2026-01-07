Nafin incrementará financiamiento a Mipymes a través de instrumentos ASG

En su Programa Institucional 2025-2030, Nacional Financiera (Nafin) indicó que uno de sus objetivos es fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) para que sean un “motor” de empleos, innovación y que se integren a las cadenas globales de valor; además, utilizará instrumentos financieros etiquetados bajo criterios Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ASG).

“Como parte de esta estrategia, Nafin pondrá especial énfasis en instrumentos financieros etiquetados bajo criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) y promoverá proyectos de innovación y desarrollo tecnológico, así como esquemas de financiamiento orientados a sustituir insumos importados y elevar el contenido nacional en las cadenas productivas”, indicó en un comunicado.

Asimismo, sostuvo que seguirá impulsando la inclusión financiera a través de esquemas de financiamiento, capacitación y asistencia técnica con perspectiva de género, y cursos especiales para poblaciones de pueblos originarios y afromexicanas, aunque, con especial atención a mujeres empresarias y “comunidades tradicionalmente desatendidas”.

Sostuvo que también apoyará a las Mipymes que están en cadenas de proveeduría en proyectos estratégicos del Gobierno federal con financiamiento, garantías, factoraje y arrendamiento, e “impulsará la capacitación de intermediarios financieros no bancarios para mejorar su gestión y ampliar el acceso al crédito en mejores condiciones”.

La entidad aseguró que entre sus encomiendas se encuentra fortalecer el Plan México con financiamiento para proyectos estratégicos tanto públicos como privados con el objetivo de que haya crecimiento económico sostenible, innovación y relocalización productiva, “estos apoyos estarán dirigidos a sectores clave de la economía y a regiones con vocaciones productivas específicas, con el objetivo de consolidar polos de desarrollo y generar mayor valor agregado nacional”.

Además, reiteró que apoyará proyectos estratégicos como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

“Nacional Financiera reafirma su papel como banca de desarrollo clave para fortalecer el tejido productivo, promover la equidad financiera y contribuir a un crecimiento económico más sostenible e incluyente”, puntualizó.

