Precio del crudo cae tras anuncios de Donald Trump sobre energéticos de Venezuela

Los precios del petróleo volvieron a caer mientras los inversores digerían el acuerdo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para importar crudo venezolano por valor de hasta 2 mil millones de dólares, una medida que elevaría los suministros al mayor consumidor del mundo.

Los futuros del crudo Brent perdieron 74 centavos, o 1.22 por ciento para quedar en 59.96 dólares el barril; mientras que, el crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) cayó 1.14 dólares, o un 2.0 por ciento a 55.99 dólares el barril.

Ambos referenciales bajaron más de un dólar el barril durante la sesión anterior, ya que los participantes del mercado esperan una amplia oferta mundial este año.

El acuerdo entre Washington y Caracas podría requerir inicialmente el desvío de cargamentos que tenían como destino China, dijeron fuentes a la agencia de noticias Reuters.

Evana, un petrolero está en el puerto de El Palito en Puerto Cabello, Venezuela, el 21 de diciembre. ı Foto: AP

Venezuela tiene millones de barriles de petróleo cargados en petroleros y en tanques de almacenamiento que no ha podido enviar desde mediados de diciembre debido a un bloqueo a las exportaciones impuesto por Trump.

El bloqueo fue parte de una campaña de presión de Estados Unidos contra el gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, que culminó con su captura el fin de semana.

Funcionarios venezolanos han calificado la captura de Maduro de secuestro y han acusado a Estados Unidos de intentar robar las vastas reservas de petróleo del país.

Venezuela estará “entregando” entre 30 y 50 millones de barriles de “petróleo sancionado” a Estados Unidos, escribió Trump en una publicación de Truth Social.

Estados Unidos también incautó en el océano Atlántico un petrolero vacío de bandera rusa y vinculado a Venezuela.

Las reservas estadounidenses de crudo cayeron en 3.8 millones de barriles para quedarse en 419.1 millones de barriles en la semana finalizada el 2 de enero, según la Administración de Información de Energía. Los analistas habían estimado un aumento de 447 mil barriles.

Las reservas de gasolina aumentaron en 7.7 millones de barriles en la semana, frente a los 3.2 millones de barriles que esperaban los analistas, según un sondeo de Reuters.

Donald Trump ı Foto: Reuters

