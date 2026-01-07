Ve Fitch más incertidumbre por acciones de EU sobre Venezuela

EU-VENEZUELA

La intervención de Estados Unidos en la captura de Nicolás Maduro ha generado incertidumbre, la cual podría aumentar en los siguientes días, además de tener implicaciones geopolíticas y para México se anticipan presiones para la relación comercial bajo el Tratado entre México, EU y Canadá (T-MEC), señaló Fitch Ratings.

“Las consecuencias inmediatas y a largo plazo de la destitución del líder venezolano por parte de EU son muy inciertas, pero podrían tener implicaciones geopolíticas en términos de una mayor influencia y poder estadounidense en el hemisferio occidental”, agregó la calificadora.

Sostuvo que los cambios en las políticas comerciales y migratorias que ha impulsado el presidente Donald Trump no han dejado consecuencias graves en los países de Latinoamérica y el Caribe “hasta la fecha”, pero que los recientes eventos en el país sudamericano “podrían tener un poderoso efecto demostrativo en la orientación de estos países hacia las prioridades estadounidenses bajo el gobierno de Trump, su percepción de la credibilidad de las amenazas y su disposición a responder a las exigencias políticas”.

La calificadora añadió que, a pesar de la incertidumbre que se vislumbra por el cambio en la región, no considera que “conduzca a ninguna medida inmediata de calificación soberana” para Venezuela, debido a que sus relaciones comerciales con otros países son limitadas.

Además, mencionó que la situación en esa nación puede ser inestable porque la presidenta interina Delcy Rodríguez, en un primer momento condenó la acción de incursión, pero después indicó que ambas administraciones pueden “colaborar... en una agenda de cooperación orientada al desarrollo compartido”, y a pesar de que EU incursionó en el país por los supuestos vínculos de narcotráfico del exmandatario Maduro, ha dicho que otro objetivo principal es obtener los hidrocarburos al reorganizar la infraestructura; no obstante, “aún no está claro cómo planea lograrlo ni si facilitar una transición democrática se convertirá eventualmente en una prioridad estadounidense”.

Aunque añadió que, tras los comentarios de ambas partes, podría ser posible un acuerdo entre EU y el régimen “chavista post-Maduro”; explicó que podría haber incertidumbre, porque de no cumplir con las demandas de Donald Trump se podría aumentar la escalada militar en el país.

Al respecto, dijo que el alcance y la duración de los efectos aún no están claros, ya que un cambio abrupto en el liderazgo venezolano o una escalada militar podrían alterar el equilibrio político regional, con consecuencias más amplias.

“Si la destitución de Maduro o una escalada militar provocaran una importante dislocación política en Venezuela, esto podría aumentar los desafíos macroeconómicos y de seguridad en los países vecinos” añadió.

Destacó que, si no ocurre ninguno de esos escenarios, entonces las repercusiones a corto plazo se contendrían, ya que incluso ni Venezuela ni los países alrededor como Guayana, y Trinidad y Tobago cuentan con calificaciones asignadas por parte de Fitch, y sólo Aruba podría tener interrupciones en el sector turístico.

No obstante, Fitch Ratings indicó que la acción de EU sobre Venezuela podría afectar a México, ya que la intervención dejó un “efecto de demostración contundente” que podría afectar la próxima revisión del T-MEC, especialmente, al abordarse temas de seguridad u otros asuntos no comerciales, y aunque la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum ha aumentado las extradiciones de presuntos narcotraficantes hacia el país vecino del norte, “creemos que la revisión del T-MEC seguirá siendo difícil, lo que mantendrá alta la incertidumbre económica”.

Por su parte, Josafat Hernández, profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), refirió que las acciones militares de Washington, el bombardeo y la captura de Nicolás Maduro, va a originar una “situación de caos”, al abrir la puerta para que cualquier país pueda intervenir en otra nación y México es una nación que puede tener ese riesgo.

“Va a generar una situación de caos, porque no puede ser la manera de relacionarse entre los países y lo que genera es un precedente muy peligroso para la paz mundial, las relaciones internacionales y a su vez tiene implicaciones económicas porque se rompen las reglas del juego”.

Añadió que el cambio de las reglas también significará que, si alguno de los países decide establecer proyectos de inversión para infraestructura, existe el riesgo de que otro país decida invadir y decomisar los recursos, como sucedió con Venezuela. “Se va a generar más incertidumbre en los mercados internacionales, los mercados van a tener que replantearse las reglas para la estabilidad, porque si un gobierno quiere atraer IED, ¿qué garantiza que EU no vaya a invadir? ¿Qué garantiza que las inversiones que lleguen a México no se vayan a perder si de pronto decide entrar al país y llevarse algún gobernante, alguien acusado de narcotráfico?”.