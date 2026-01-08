EU sube el tono; busca control sobre insumos de AL

Las declaraciones de Donald Trump de querer anexar Groenlandia a Estados Unidos, así como de controlar el petróleo venezolano y que éste sea enviado a su país, se vislumbran como un discurso que da un paso hacia adelante en la guerra comercial que emprendió el mandatario desde que regresó a la Casa Blanca; es decir, busca controlar los recursos naturales de diversas regiones como fuente de insumos para llevar a cabo su proceso de reindustrialización y competir contra China y Rusia, según señalan los expertos.

“Estados Unidos ya dijo que quiere Groenlandia, quiere sus tierras raras, quiere controlar también el litio en Chile, Argentina y Bolivia, ya en 2025, tuvo las condiciones para acceder por medio de gobiernos entreguistas a esos recursos y también con el Canal de Panamá. Viene con este proceso de ver a América Latina y al conjunto del continente como esa fuente de insumos de materias primas para recuperar su proceso de industrialización, en el contexto de la guerra comercial”, indicó a La Razón, Josafat Hernández, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

El Dato: Los recursos identificados de litio se concentran en tres países, principalmente: Argentina, Bolivia y Chile, denominados como el “Triángulo del Litio”.

Explicó que si Trump quiere competir contra China necesitará tierras raras, por lo que está buscando la forma de obtenerlas, y sobre energéticos, ahora ya cuenta con los de Venezuela. “En ese contexto se está generando una nueva división que va a afectar de forma muy fuerte el capitalismo mundial, un nuevo orden que se está estructurando: vamos a ver competencias entre diferentes capitalismos nacionales, cada vez más imperialistas; es decir, cada vez más de agresión a las cadenas de suministros para controlar la producción y distribución de las mercancías globales”.

TE RECOMENDAMOS: Acumula dos días con bajas Control de crudo de Venezuela tira petroprecios

De acuerdo con el documento Panorama de los recursos naturales en América Latina y el Caribe 2023, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en la región hay una parte importante de los recursos naturales mundiales, pero están distribuidos de forma no uniforme; por ejemplo, en la región se encuentra alrededor del 20 por ciento de las reservas de petróleo; 25 por ciento de metales estratégicos y más del 30 por ciento de los bosques primarios del globo.

50 por ciento de las reservas mundiales de plata están en AL

Asimismo, refiere que los recursos naturales son importantes para el desarrollo económico regional, ya que “las actividades económicas y los productos basados en esos recursos representan alrededor del 12 por ciento del valor agregado regional y el 16 por ciento del empleo total.

Sostiene, además, que la región latinoamericana tiene una gran parte de las reservas mundiales y también produce gran cantidad de minerales, con 47 por ciento de las reservas mundiales de litio; 36.6 por ciento, de cobre; 34.5 por ciento, plata; 23.8 por ciento, grafito natural; 20.6 por ciento, estaño; 18.8 por ciento de hierro; 16.7 por ciento de tierras raras y 15.7 por ciento de níquel. “También produce más del 50 por ciento de la plata mundial, el 37 por ciento del cobre, el 36 por ciento del molibdeno, el 37 por ciento del litio, el 20 por ciento del estaño y el zinc, y el 16 por ciento del hierro”, señaló la Cepal.

Destacó que a nivel global también se cuenta con una gran cantidad de petróleo y gas natural y la mayoría se concentra en Venezuela con 17.5 por ciento de las reservas mundiales y el resto en países como Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Guyana, México, Perú, Suriname, y Trinidad y Tobago sólo el 1.5 por ciento.

“La relación entre reservas y producción indica actualmente que la región podría producir crudo durante 113 años más como máximo; si se excluye a la República Bolivariana de Venezuela, esa cifra desciende a 9.8 años”, indicó el documento.

113 años de reservas petroleras tiene AL para producir

El especialista del CIDE sostuvo que hay “un declive de la hegemonía global de EU en el terreno político y económico”, aunque militarmente sigue siendo una potencia, y la apropiación de los recursos energéticos de Venezuela, es una forma de retomar el control.

“Hay una crisis de hegemonía y la manera de evitar que esa crisis se siga agudizando es por medio de reestructuraciones profundas que está impulsando el trumpismo, desde mi punto de vista, busca un cambio del patrón de acumulación capitalista que pasa de ser neoliberal a uno postneoliberal, un tipo de capitalismo dirigido por el Estado, pero de tipo postfascista”.

Agregó que EU busca hacer un enroque geopolítico-económico, para “afianzar el control territorial en América Latina, y entregar Europa a su propia suerte, que ya no sea su protegida ni la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)”.

“En ese escenario Trump no quiere mantener a Europa que le parece un lastre, más bien quiere controlar los recursos de América Latina porque Europa no tiene recursos, ni en términos tecnológicos”, añadió.