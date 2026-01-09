Detienen a Armando Castilla, director de Vanguardia; medio acusa acción arbitraria

Armando Castilla Galindo, director del Grupo Vanguardia, a cargo del diario Vanguardia, fue detenido por autoridades de Nuevo León, en una acción que el medio de comunicación calificó de “arbitraria” e “ilegal”.

En una nota publicada por el mismo medio, se denunció que Castilla Galindo fue detenido alrededor de las 10:00 horas de este viernes mientras se encontraba en la ciudad de Monterrey, tras un operativo efectuado por elementos de la Fiscalía de Nuevo León y la Guardia Nacional.

Según información oficial citada por el diario, la detención ocurrió a causa de que su director general no se presentó a una orden de notificación del Ministerio Público.

Sin embargo, según la nota de Vanguardia, se trata de un operativo “a todas luces arbitrario”, toda vez que, explicó, el procedimiento legal en contra de Castilla Galindo era “hasta ahora desconocido”.

En este sentido, el diario Vanguardia denunció que la detención de Alejandro Castilla sigue a una serie de “acosos judiciales” en su contra, orquestadas, señaló, “desde los más altos niveles del poder”.

“Vanguardia ha denunciado de forma constante las presiones contra su director y este grupo editorial a causa de demandas desproporcionadas y abusos legales, mismas que se han intensificado hasta lo ocurrido el día de hoy”, se lee en la nota.

“El director Armando Castilla Galindo y Grupo Vanguardia se han convertido en un objetivo directo de las más altas esferas del poder político, y es por ello que, frente a un ataque judicial coordinado, el único camino es la verdad”.

Por lo anterior, el diario acusó que la detención de su director general es una muestra de “acoso judicial” para “intimidar el ejercicio periodístico”.

En este sentido, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP-IAPA) denunció que la detención de Alejandro Castilla fue “arbitraria e ilegal”, por lo que exigió su liberación inmediata.

“Reclamamos su liberación inmediata y el respeto pleno a las garantías legales y a la libertad de prensa”, escribió SIP-IAPA en una publicación en la red social X.

