¡Qué, qué! ¡Que se acabó la fiesta!... y con esto llegan las deudas

Un hombre se ve rebasado por su situación financiera, en una imagen de archivo.

Empieza el mes más largo del año, y no porque realmente lo sea, sino porque tras los gastos que se realizaron al finales del año anterior, la cuesta de enero comienza a sentirse. Para algunos, enero es el mes seleccionado para comenzar a poner en orden las finanzas.

No es fácil, de acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), alrededor de 34 millones de mexicanos viven con alto estrés financiero, cifra que sin duda aumenta en estas fechas.

El Dato: En 2024, el 76.5% de la población contaba al menos con un producto financiero, 8.7 puntos porcentuales más respecto a lo registrado en 2021, según la ENIF 2025.

En La Razón ya hemos acercado hacia el lector algunas opciones que pueden explorar para evitar la cuesta de enero, en ellas hemos tratado de dar algunas opciones para evitar continuar con deudas altas; sin embargo, hoy nos centraremos en un par de alternativas que pueden ser de gran ayuda para tu bolsillo.

De acuerdo con expertos, es importante partir desde el hecho de que tener deudas no es un fracaso, sino una situación común, por lo que lo importante es cómo abordas cada uno de esos compromisos para mejorar tu estabilidad financiera.

65% de los mexicanos lleva un registro de sus gastos

¿CÓMO COMIENZO?

En este espacio ya habíamos comentando que, aunque queramos no saber nada de estos compromisos, es importante saber a cuánto ascienden tus deudas.

De entrada, la Condusef aconseja hacer una lista de todas las deudas, anotar cuánto se debe de cada una, cuánto pagas al mes por cada una y qué tasa de interés tiene, así sabrás cuál debes abordar primero.

“Si quieres ver resultados reales y pagar menos a largo plazo, esta estrategia es tu mejor aliada. La idea es simple: enfoca tu esfuerzo en la deuda más cara. Para aplicar esta opción, primero necesitas identificar cuál de todas tus deudas es la que te genera más intereses. Esa deuda será tu ‘objetivo principal’”, señaló la Comisión en su revista Proteja su Dinero del mes de enero.

Así, siguiendo el esquema de la lista de compromisos, cuánto pagas de cada deuda al mes y qué tasa de interés tiene cada uno, podrás identificar la que más problemas te atrae y podrás atacarla inicialmente.

La deuda que identificaste como “la más costosa”, deberá ser la que reciba más del mínimo y de manera constante, mientras que las demás deudas deberán recibir el pago mínimo para mantenerlas al corriente. Cuando se liquide esa deuda, el monto mayor al mínimo se usará para el pago de la siguiente deuda más compleja. El objetivo de esta estrategia es atacar directamente lo que hace crecer la deuda; es decir, los intereses, por ello, se reduce el tiempo que tardas en salir del bache y te ahorra dinero.

72.8% de las mujeres cuenta con un producto financiero

¿QUÉ OTRAS OPCIONES?

Si no sabes por dónde empezar el pago fijo es otra opción. Suma el total de tus deudas. Define cuánto puedes destinar al mes para pagarlas, siendo realista; es decir, no podrás usar el 100 por ciento de tu ingreso, ya que también debes cubrir tus gastos fijos. Así, Divide esa cantidad en pagos fijos para cada deuda, de forma que seas constante y no te rebase.

Posteriormente, establece una fecha meta: por ejemplo, reducir el 30 por ciento de tus deudas antes de junio y conforme avances, puedes incrementar tus pagos si obtienes ingresos adicionales.

La Condusef además da algunos tips, durante el tiempo en el que busques poner en orden tus finanzas, como dejar de utilizarlas, eliminar los gastos hormiga, aprovechar cualquier ingreso extra, evitar nuevos endeudamientos y, en algunas ocasiones buscar a tus bancos o acreedores para que puedas reestructurar las deudas que te están generando mayores problemas; aunque también existen otras opciones como la consolidación de deuda en un solo producto.

CONOCE TU SITUACIÓN REAL; DEJA DE ADIVINAR. De acuerdo con Círculo de Crédito, en ocasiones, más que un problema de presión, el reto real es la falta de visibilidad: muchas personas llegan a enero sin tener claro qué deben, a quién y en qué fechas deben hacer sus pagos.

Cuando esa información se organiza, las decisiones dejan de ser pesadas y se convierten en movimientos estratégicos.

“Revisar tu historial crediticio te permite ver con claridad todos los datos respecto a tus compromisos financieros, detectar si hay movimientos que no reconoces y hacer un plan que hoy más que nunca es necesario”, explica Hugh Bruce, Chief Consumer Officer de Círculo de Crédito, Sociedad de Información Crediticia (SIC) con más de 20 años de experiencia en el sector.

El Tip: La Encuesta Nacional de Inclusión Financiera tiene como objetivo generar información estadística e indicadores sobre el uso de servicios financieros en el país.

ESTA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO, ADEMÁS RECOMIENDA:

• Revisar el Reporte de Crédito Especial: en él podrás conocer una “fotografía” completa sobre la situación financiera, lo que ayudará a que tomes las mejores decisiones.

• Hacer una lista de los compromisos: Con la información más clara, anota todos tus compromisos financieros: pagos de tarjeta, créditos personales, meses sin intereses, servicios, colegiaturas. Todo lo que debas cubrir en enero debe quedar a la vista. Reunirlo en un solo lugar hará mucho más sencillo organizarte.

• Prioriza tus pagos: No todos los compromisos tienen el mismo peso ni las mismas consecuencias. Saber cuáles atender primero te dará espacio para ordenar tu presupuesto y evitar costos innecesarios. Planear con anticipación puede ahorrarte mucho estrés.

“Se trata de saber qué tenemos, cuánto debemos y hacer un plan al respecto. Esa claridad nos permitirá tomar mejores decisiones, poner en orden nuestras finanzas y comenzar el año con el pie derecho”, concluye Bruce.