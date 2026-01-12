Trump anuncia arancel del 25% a socios comerciales de Irán ante represión durante ola de protestas

Donald Trump anuncio este lunes la imposición “inmediata” de un arancel del 25 por ciento a todos los países socios de Estados Unidos que hagan negocios con Irán, donde, según balances de ONGs, las protestas contra el régimen islámico han dejado casi 650 personas muertas.

A través de su plataforma Truth Social, el republicano advirtió que el gravamen aplicará a “todos los negocios”. Aunque no precisó qué países se verían afectados, Brasil, China, Turquía, Emiratos Árabes Unidos y Rusia hacen negocios con Teherán.

“Con vigencia inmediata, cualquier país que realice negocios con la República Islámica de Irán pagará un arancel del 25 por ciento sobre todos los negocios que realice con los Estados Unidos”, escribió Trump. “Esta orden es definitiva” , añadió.

EU considera “opciones muy sólidas” contra Irán

Trump afirmó el domingo que estaría considerando “algunas opciones muy sólidas” ante la represión a los manifestantes por parte de las autoridades de la República Islámica, a las que acusó de gobernar “a través de la violencia”.

“El ejército lo está analizando, y estamos considerando algunas opciones muy sólidas”, declaró a periodistas a bordo del Air Force One. Al ser cuestionado sobre posibles represalias de Irán, añadió: “si hacen eso, los castigaremos con niveles nunca antes vistos”.

Trump afirmó que podrí reunirse con autoridades iraníes, quieren, dijo, están abiertos a negociar porque “están cansados ​​de que Estados Unidos los ataque”.

No obstante, advirtió que podría actuar primero ante los informes sobre el número de manifestantes muertos y arrestos durante las protestas. “Irán quiere negociar”, afirmó Trump.

Dos fuentes familiarizadas con las conversaciones internas de la Casa Blanca dijeron a Associated Press que la administración estadounidense ha considerado posibles respuestas contra Irán, como ciberataques y ataques directos por parte de Estados Unidos o Israel.

Estiman más de 600 personas muertas en protestas en Irán

Mientras tanto, la población en Irán permanece incomunicada desde el jueves 8 de enero, cuando las autoridades interrumpieron el internet y las líneas telefónicas , con el objetivo de evitar la difusión internacional de las imágenes de la represión durante las manifestantes contra el gobierno del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, que iniciaron el 28 de diciembre de 2025.

Unas 646 personas han muerto, entre ellas 505 manifestantes, y más de 10 mil 700 han sido detenidas durante las dos semanas de protestas, según la Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en Estados Unidos. Este lunes, advirtió, estaba revisando otros 579 informes de muertes .

Al mismo tiempo, Iran Human Rights (IHRNGO), organización con sede en Noruega, estimó que hasta este 12 de enero, en el día 16 de la ola de protestas antigubernamentales en Irán, suman 648 manifestantes fallecidos, aunque advirtió que la cifra podría superar las 6 mil.

Estado Unidos emite alerta para sus ciudadanos en Irán

Mientras tanto, Estados Unidos recomendó a sus ciudadanos abandonar Irán de inmediato, al advertir una escalada en las protestas y ante el riesgo de “terrorismo, disturbios, secuestro, arresto arbitrario y detención injusta”.

“Salga de Irán ahora. Tenga un plan para salir de Irán que no dependa de la ayuda del gobierno de Estados Unidos. Si no puede salir, busque un lugar seguro dentro de su residencia o en otro edificio seguro. (...) Los ciudadanos estadounidenses corren un riesgo significativo de ser interrogados, arrestados y detenidos en Irán“, añadió.

El Departamento de Estado recordó que mantiene su alerta de viaje nivel 4, la más alta, por la que recomienda evitar viajar al país en Oriente Medio.

Iran: Protests across Iran are escalating. Increased security measures, road closures, public transportation disruptions, and internet blockages are ongoing. Airlines continue to limit or cancel flights to and from Iran, with several suspending service until Friday, January 16.… pic.twitter.com/AneGPdfn6I — TravelGov (@TravelGov) January 12, 2026

