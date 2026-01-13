Trump asegura que T-MEC ‘es irrelevante’ para Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó este martes como “irrelevante” el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) para la economía estadounidense, al considerar que el acuerdo no ofrece ventajas reales para su país y que su continuidad responde principalmente a los intereses de Canadá.

De acuerdo con Reuters, el mandatario sostuvo que Washington no necesita los productos manufacturados en Canadá ni en México, en particular los automóviles, y reiteró su objetivo de trasladar la producción industrial de regreso a territorio estadounidense.

“No necesitamos coches fabricados en Canadá. No necesitamos coches fabricados en México. Queremos traerlos aquí”, afirmó durante un recorrido por una planta de Ford Motor Co. en Dearborn, Michigan.

Las declaraciones se produjeron horas antes de un discurso sobre la economía que Trump tenía previsto pronunciar en la ciudad de Detroit, uno de los principales centros de la industria automotriz del país.

En ese contexto, el presidente insistió en que Canadá es el principal interesado en mantener vigente el acuerdo comercial, al señalar que ese país “lo quiere” y “lo necesita”.

El TMEC entró en vigor en 2020 como sustituto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), luego de una renegociación impulsada durante el primer mandato de Trump. El acuerdo establece reglas en materia de comercio, inversión, propiedad intelectual y normas laborales entre los tres países de América del Norte.

Al respecto, el tratado contempla un mecanismo de revisión periódica que se activará este año, cuando los tres gobiernos deberán decidir si el acuerdo se mantiene vigente, se modifica o se deja expirar.

Esta revisión se perfila como un momento clave para el futuro del marco comercial regional, especialmente ante el tono crítico adoptado nuevamente por el presidente estadounidense.

Las declaraciones de Trump refuerzan su estrategia de presión para incentivar el retorno de la manufactura a Estados Unidos, uno de los ejes centrales de su política económica y comercial.

El mandatario ha sostenido de manera reiterada que la relocalización de la producción industrial permitirá fortalecer el empleo y reducir la dependencia de bienes fabricados en el extranjero.

Por otro lado, el TMEC ha sido considerado por analistas como un instrumento fundamental para la integración productiva de América del Norte, particularmente en sectores como el automotriz, donde las cadenas de suministro se extienden a través de los tres países.

Sin embargo, las afirmaciones del presidente estadounidense abren un nuevo periodo de incertidumbre en torno al futuro del acuerdo, justo en el año en que está prevista su evaluación formal, según agencias internacionales.

am