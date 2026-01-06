Prevén que Trump use amenazas de intervención para presionar el T-MEC

Tras los acontecimientos del fin de semana en Venezuela, Donald Trump podría utilizar la amenaza de una intervención militar directa para presionar la negociación del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC); y también se espera que el impacto, de la captura de Nicolás Maduro, sea limitado en los mercados latinoamericanos; sin embargo, podría haber “focos de volatilidad” en México, señalaron analistas de UBS Global Research.

“En el caso específico de México, EU podría utilizar la amenaza de una intervención más directa como palanca en las próximas negociaciones del USMCA/T-MEC”, indicaron Rafael De La Fuente, Andrea Casaverde y Roque Montero en su análisis “Venezuela: The Fall of Maduro – Local and Regional Ramifications”.

17.92 pesos por dólar fue el cierre del tipo de cambio, ayer

Los analistas destacaron que las acciones de EU tendrán consecuencias en los países de la región, pero en el caso de México, la intervención militar directa que realizó en Venezuela para deponer a Maduro, podría ser una advertencia, debido a la “presencia de los cárteles de la droga”.

Asimismo, sostuvieron que las repercusiones en el corto plazo para los índices o activos de los mercados de la región son acotadas; no obstante, los inversionistas sí podrían “revalorar” los escenarios de riesgo que se habían omitido y examinar con mayor detalle la situación particular de algunos países, y en ese sentido, “podrían surgir episodios de mayor volatilidad” en México o Colombia.

En el país, también, la incertidumbre geopolítica podría generar más volatilidad dado que en este año se inicia la renegociación del T-MEC, “México y Colombia son los dos mercados donde esta reevaluación es más probable que se materialice, y donde pensamos que la volatilidad podría aumentar en medio de valoraciones exigentes en el mercado cambiario, posiciones pesadas y riesgos idiosincráticos”, indicaron.

“El peso mexicano y el peso colombiano aparecen caros en nuestros modelos (7.0 por ciento y 8.0 por ciento, respectivamente), con dislocaciones también significativas en relación con las normas históricas (puntuación z de 10 años: 1.7).

58.40 dólares fue el cierre en el precio del petróleo WTI, ayer

En México, con una volatilidad cambiaria implícita a 3 meses en su percentil 5 de su rango posterior a 2010, existe un claro margen para una revalorización al alza de la volatilidad, en particular debido a que la incertidumbre relacionada con el T-MEC podría haber aumentado tras los eventos del fin de semana”, indicaron.

En el reporte señalaron que los cambios en Venezuela son un punto de inflexión para ese país, pero también para toda la región porque se cambió el equilibrio político en Latinoamérica, y en el corto plazo habrá incertidumbre por el “modelo de transición” que se tendrá en el país, tras la declaraciones de Donald Trump de que su gobierno acompañará ese cambio en el régimen.

Además, que países como Perú o Panamá podrían estar obligados a “reconsiderar su dependencia” de las inversiones directas y el comercio que tienen con China en los próximos años.

“En particular las economías más pequeñas basadas en recursos naturales o aquellas con instalaciones comerciales estratégicas (como puertos o canales), podrían verse obligados a reconsiderar su dependencia de la inversión directa y el comercio con China en el futuro. Países como Perú y Panamá podrían entrar en esta categoría”, indicaron.

El Dato: Analistas señalan que persiste el nerviosismo de Venezuela, Colombia, México y Groenlandia de que Trump continúe el intervencionismo para avanzar en su agenda.

Y destacaron que Cuba será de los más afectadas, y enfrentaría un deterioro económico mayor, ya que dejará de contar con el apoyo del gobierno venezolano.

“Las acciones de Estados Unidos en Venezuela probablemente tendrán consecuencias importantes para otros países de la región. En primer lugar, Cuba, que durante años ha dependido en gran medida del petróleo venezolano barato y de otras formas de asistencia financiera de los regímenes de Maduro y Chávez. Las condiciones y perspectivas económicas de la isla probablemente empeoren de manera significativa en ausencia de esta ayuda”, puntualizaron.

Y estimaron que, si se estabiliza Venezuela y se empieza a dar, de nuevo, un crecimiento sostenido de la economía “podría abrir la puerta a una solución duradera” para mitigar “la mayor” crisis humanitaria, ya que la diáspora contabiliza a alrededor de 7.9 millones de personas que tuvieron que abandonar el país desde el inicio del régimen chavista, pero “la gran incertidumbre sobre los próximos pasos para el país sugiere cautela por ahora”.

Y aunque, el país tiene las mayores reservas petroleras del mundo, también enfrenta obstáculos, como una producción que se encuentra por debajo de su potencial, falta de inversión en infraestructura, pero si se logra la reactivación de la industria se logra, entonces, habría una recuperación económica de la nación, pero “el éxito de esta estrategia dependerá de la certidumbre legal, la estabilidad política y de que los beneficios de la renta petrolera se traduzcan en mejoras tangibles para la población”, aunque para que eso suceda, también se debe quitar el embargo petrolero.

“Un aumento de la inversión en petróleo y en su infraestructura podría generar altos rendimientos en el corto y mediano plazo y debería ser el eje de la recuperación económica del país, particularmente si finalmente se levanta el embargo petrolero. Después de todo, la producción actual se sitúa en un millón de barriles diarios, frente a los 3.5 millones de finales de los años noventa”.