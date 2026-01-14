Banco Mundial ve crecimiento global resistente en 2026

La economía mundial se muestra más resistente de lo previsto, y se espera que la expansión del Producto Interno Bruto (PIB) en 2026 mejore ligeramente respecto de las previsiones de junio pasado, dijo el Banco Mundial, pero advirtió que el crecimiento está demasiado concentrado en los países avanzados y en general es demasiado débil para reducir la pobreza extrema.

El informe semestral Perspectivas de la Economía Mundial del organismo muestra que el crecimiento de la producción mundial se desaceleraría ligeramente al 2.6 por ciento este año, desde el 2.7 por ciento de 2025, antes de volver al 2.7 por ciento en 2027.

La previsión del PIB para 2026 es superior en hasta dos décimas porcentuales a las últimas predicciones publicadas en junio, mientras que el crecimiento de 2025 superaría en cuatro décimas porcentuales la previsión anterior.

El Banco Mundial señaló que aproximadamente dos tercios de la revisión al alza reflejan un crecimiento mejor de lo previsto en Estados Unidos, a pesar de las perturbaciones comerciales provocadas por los aranceles.

El organismo multilateral indicó que el crecimiento del PIB estadounidense alcanzaría el 2.2 por ciento en 2026, frente al 2.1 por ciento de 2025, lo que supone un aumento de dos décimas y medio punto porcentual respecto de las previsiones de junio, respectivamente.

Después de que un aumento de las importaciones para superar los aranceles a principios de 2025 frenó el crecimiento estadounidense, mayores incentivos fiscales ayudarán al crecimiento en 2026, compensado por el arrastre de los aranceles sobre la inversión y el consumo, dijo el organismo.

Pero si las previsiones actuales se mantienen, la década de 2020 se encamina a ser la más débil para el crecimiento mundial desde la de 1960 y demasiado baja para evitar el estancamiento y el desempleo en los mercados emergentes y los países en desarrollo, dijo el prestamista mundial.

“Cada año que pasa, la economía mundial es menos capaz de generar crecimiento y aparentemente más resistente a la incertidumbre política”, dijo Indermit Gill, economista jefe del Banco Mundial.

“Pero el dinamismo económico y la resistencia no pueden divergir durante mucho tiempo sin fracturar las finanzas públicas y los mercados de crédito”, agregó.

El crecimiento de las economías de mercado emergentes y en desarrollo se frenaría hasta el 4.0 por ciento en 2026 desde el 4.2 por ciento de 2025, que supone aumento de dos décimas y tres décimas de punto porcentual respecto a las previsiones de junio, respectivamente.