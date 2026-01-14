Sener, CFE Y Michoacán colaboran para llevar energía e Internet a todo el estado

Al atestiguar la firma del convenio “Energía que Transforma” como parte integral del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, entre el Gobierno de Michoacán y la Comisión Federal de Electricidad, la Secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, destacó que la energía no es una mercancía sino un bien estratégico del desarrollo del país y, por ello, desde el inicio de la Cuarta Transformación comenzó un proceso de recuperación y fortalecimiento de las empresas públicas: Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos, las cuales, gracias al impulso de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, hoy se consolidan como pilares fundamentales del bienestar nacional.

En el evento “Energía que Transforma: Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, dijo que gracias al programa de electrificación se realizaron mil 600 obras que beneficiaron a 16 mil hogares y a alrededor de 65 mil habitantes.

En presencia del gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, y de la titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilia Esther Calleja Alor, subrayó que la meta del actual Gobierno de México en 2026 es llevar “a todos los hogares de Michoacán la energía eléctrica y esa meta es la que vamos a cumplir”, y aseveró que en julio de este mismo año se concluirán las obras que lleva a cabo la CFE logrando, de esta manera, el 100% de electrificación para todos los hogares del estado.

TE RECOMENDAMOS: Enfocada en operaciones de manufactura local GM prepara inversión de mil mdd

Luz Elena González resaltó la instalación de más de 4 mil puntos gratuitos de acceso a internet con fibra óptica y las más de 200 torres de telefonía móvil, cabinas telefónicas, el internet en clínicas, en teleescuelas

y en espacios públicos, infraestructura que ha beneficiado a más de 4 millones de habitantes de 112 municipios del estado de Michoacán.

Asimismo, dijo que con el objetivo de acortar la brecha digital y en beneficio de las y los jóvenes de la entidad, en coordinación con la Secretaría del Bienestar se han entregado más de mil tarjetas SIM para celulares y se habilitaron nuevos puntos acceso a internet gratuito en las Ferias del Bienestar. Además, en el marco del Convenio hoy signado por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y la titular de la CFE, Emilia Esther Calleja Alor, se entregaron 230 mil tarjetas SIM adicionales.

✍🏼 Con la firma del convenio “Energía que transforma” ⚡se da continuidad al programa de electrificación en Michoacán, con el objetivo de llevar energía y conectividad al 💯 del estado, refrendando el compromiso de la presidenta @Claudiashein con la #JusticiaEnergética y la… pic.twitter.com/NZKQw4vyCK — SENER México (@SENER_mx) January 14, 2026

Desde el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación “José María Morelos”, y ante beneficiarias y beneficiarios de los programas de Bienestar, Luz Elena González enfatizó que la base de la estrategia para una paz duradera en el estado es la educación y el Plan Michoacán es la suma de las capacidades del gobierno de México al servicio del pueblo.

La directora general de la CFE, Emilia Esther Calleja Alor, informó que de enero a julio de 2026, la CFE realizará 765 obras en beneficio de 20 mil usuarios con una inversión total de 304 millones de pesos. Con estos trabajos la entidad michoacana será la cuarta en todo el país con una cobertura total de electrificación.

“La presidenta nos ordenó acelerar la marcha en todo el país, muy especialmente en Michoacán y hacer realidad lo que todavía para algunas familias sigue siendo un deseo no cumplido: el tener energía eléctrica en su casa. Todas las familias michoacanas contarán con luz. Ni una sola familia michoacana va a carecer de este servicio que es básico para vivir con dignidad.”, anunció.

“Este programa, inscrito en el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, parte de uno de los postulados que sostiene nuestra presidenta y que ampliamente compartimos: la paz también se construye con justicia social y bienestar, y este será, sin duda, un acto de justicia”.

Mencionó que en febrero se repartirán 237 mil chips entre alumnos de educación media superior y superior de la entidad y como parte de las acciones de transición energética y sustentabilidad, entre junio y julio se instalarán 1,701 paneles solares en viviendas y escuelas.

Como resultado del trabajo de 2025, el personal electricista iluminó 1,102 mil viviendas, instaló 228 puntos de internet gratuito; colocó paneles solares individuales en 229 viviendas y concluyó 491 obras de electrificación, agregó.

Por su parte, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por su respaldo total a Michoacán y por atender la gestión para garantizar el internet gratuito y universal para todas y todos los estudiantes de bachillerato y universidad del estado con la entrega de los 237 mil 100 chips de la CFE.

“Sin luz no hay posibilidad de desarrollo, pero sin internet la brecha al desarrollo se hace del tamaño de una autopista. Esa brecha digital es la gran batalla en el mundo. Aquellos países que logren que su población acceda 100% al internet, tendrá futuro y desarrollo”, afirmó.

¡Un paso histórico por la educación de nuestra juventud!



Por primera vez en Michoacán, cerramos la brecha digital de manera masiva. Vamos a entregar chips gratuitos a 237 mil estudiantes de nivel medio superior y superior en todo el estado.



Este apoyo no es solo conectividad;… pic.twitter.com/wxgIdfRufY — Alfredo Ramírez Bedolla (@ARBedolla) January 14, 2026

En el presidium estuvieron presentes las beneficiarias María Guadalupe Arroyo Maldonado y Verónica García Torres quienes agradecieron el trabajo conjunto entre el Gobierno de México, el Gobierno de Michoacán y la Comisión Federal de Electricidad para llevar energía eléctrica a zonas vulnerables; también asistieron el subsecretario de Bienestar del Gobierno de México, Luis Valencia Guzmán; el director de Operación de la CFE, Héctor Sergio López Villarreal, entre otros funcionarios estatales y federales.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR