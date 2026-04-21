Pacic, insuficiente para contener la inflación

El Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic) acuerdo entre el Gobierno de México, productores, distribuidores y comerciantes que busca garantizar precios justos en los productos de la canasta básica, no ha logrado contener la inflación y la carestía, por lo que su objetivo a perdido sustento, refirió la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec).

“Se puede afirmar que el Pacic ha resultado ser un programa fallido, sin lugar a duda. La evidencia inflacionaria lo confirma, con el mercado no se pacta ni se acuerda, el mercado se regula y se autorregula por la ley de la oferta y la demanda y por variables como costos energéticos, mano de obra, condiciones climáticas, impuestos e inseguridad”, indicó Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Anpec.

El Dato: El Índice Nacional de Precios al Consumidor subió en marzo 0.86 por ciento mensual, mientras que la inflación general anual se ubicó en 4.59 por ciento.

En un comunicado, señaló que un problema tan complejo como la inflación y la carestía no puede atenderse con una despensa limitada a 24 productos preestablecidos que no necesariamente responden a las preferencias de los consumidores.

Lo anterior, aunado a la comercialización de estos artículos en supermercados y canales de suministros “modernos”, desestimando a la población que “no realiza su consumo en tiendas de autoservicio, por lo que el programa ni siquiera es conocido por ellos”.

Con sondeo nacional hecho por la alianza, especifica que el precio promedio de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) se ubicó en dos mil 106.45 pesos, un aumento mensual de 21.13 pesos o 1.01 por ciento.

La Anpec desglosó los estados donde la CBA tuvo mayor variación, entre los que están Hidalgo, con 13.41 por ciento; Yucatán, 12.31 por ciento, Querétaro, 6.0 por ciento, Colima, 5.82 por ciento y el Estado de México, con 5.63 por ciento.

Mientras que las entidades federativas donde la CBA es más cara de adquirir está el Estado de México, donde alcanza un precio de dos mil 485.50 pesos, después se ubica Colima, donde es necesario gastar dos mil 435 pesos para adquirirla; Nayarit, dos mil 342 pesos; Zacatecas, dos mil 278 pesos, y Baja California, dos mil 219 pesos.

El llamado de la Anpec es a la autoridad, para focalizar el problema del mercado mexicano, al mismo tiempo que se delinean y trazan políticas públicas que apoyen eficazmente al consumo popular.

Está contenida. El pasado jueves 16 de abril, la Presidenta Claudia Sheinbaum comentó durante su conferencia matutina que la inflación está contenida, y de no ser por el Pacic, los precios estarían 20 por ciento por encima de su cotización actuar.

“Ahora aun con el incremento desmesurado en el precio de los combustibles por la situación en Medio Oriente, particularmente en Irán y el cierre del estrecho de Ormuz, de todas maneras la inflación está contenida. Es decir, está dentro del rango histórico que hemos tenido en los últimos 20 o 26 años”, comentó.

Ese mismo día, la Jefa del Ejecutivo mantuvo reunión con comercializadores, productores, tiendas de autoservicio y tortillerías del país, para mantener en 910 pesos el precio de los 24 productos de la canasta básica del Pacic.

“Acabamos de llegar a un acuerdo muy importante para todas las familias mexicanas. El primero es que se mantiene el precio de la canasta que llamamos Pacic, qué es el Pacic, que acordamos hace más de un año, en 910 pesos, que son los productos básicos de cualquier familia mexicana para una semana, una familia de cuatro personas”, refirió la Presidenta.