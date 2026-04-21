Anticipan freno económico en marzo; IOAE sin cambios

LA ECONOMÍA mexicana se dirige a anotar un primer trimestre con un estancamiento, luego de que el Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE), señalara que durante febrero y marzo podría crecer 0.3 y 0.5 por ciento anual, respectivamente y no presentar variaciones en el tercer mes del año a tasa mensual.

Esta perspectiva, refleja una menor dinámica externa ante la incertidumbre por la revisión del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y un impulso por el sector servicios, de acuerdo con Gerónimo Ugarte Bedwell, economista en Jefe de Valores Mexicanos (Valmex).

“Es una economía partida en dos, que tiene servicios resilientes apoyados por el consumo, empleo, salarios y cierta inercia interna y una industria débil. La industria débil principalmente afectada por el menor impulso externo por ajustes en manufacturas ligadas principalmente a cadenas globales y la incertidumbre comercial por la revisión del T-MEC”, comentó a La Razón, Ugarte Bedwell.

El Tip: Derivado de los últimos acontecimientos, Valores Mexicanos ha señalado que la economía mexicana podría registrar un crecimiento de 1.2 por ciento en el PIB para el cierre de este año.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), por grupos de actividad, se prevé que las actividades secundarias; es decir, industria, manufactura y construcción, presenten un incremento mensual de apenas 0.1 por ciento, mientras que las actividades terciarias, correspondientes a comercio, servicios y turismo, registrarían una disminución de 0.1 por ciento en comparación con el mes previo.

“Muchas empresas están postergando sus decisiones de inversión para ver qué pasa con el T-MEC, entonces, ese patrón es el que explica por qué el crecimiento se mantiene cerca de cero”, agregó el economista.

Sin embargo, a tasa anual el IGAE podría registrar un alza de 0.5 por ciento respecto al mismo mes del año inmediato anterior. Por otro lado, las actividades secundarias presentarán una baja de 0.5 por ciento, mientras que las terciarias muestran el mayor aumento con 1.1 por ciento en comparación con el tercer mes de 2025.

0.9 por ciento contracción del IGAE durante enero

“Es una disminución mensual nula, pero el crecimiento anual es de 0.5 por ciento. En el margen no está avanzando mucho, pero dentro de este las actividades terciarias o servicios están creciendo a 1.1 por ciento anual, es lo que sigue sosteniendo cierta actividad y la caída la estamos viendo en industria, en actividades secundarias”, subrayó el analista económico de Valmex.

Es decir, las proyecciones del IOAE permiten anticipar que la economía mexicana se encuentra estancada en el corto plazo; sin embargo, si se llegan a destrabar las inversiones, se podría observar un ligero repunte.

“Lo que nos confirma el IOAE es que el IGAE va a confirmar una economía relativamente estancada en el corto plazo, pero estamos en un punto de crecimiento todavía mínimo, con servicio sosteniendo la actividad. Esperamos un repunte de los indicadores una vez que la inversión se reactive, especialmente en un contexto de menor incertidumbre comercial y condiciones financieras más favorables”, concluyó Ugarte Bedwell.