Puente en Chiapas progresa 88%

UBICADO ENTRE los municipios de La Concordia y Chicomuselo, en Chiapas, el puente Rizo de Oro cuenta con un progreso de 88 por ciento, informó la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), encabezada por Jesús Esteva Medina.

La dependencia dio cuenta que el claro central conformado por un arco metálico que forma parte de la estructura, tiene 93.13 por ciento de avance e incluye suministro y fabricación de dovelas.

Este puente tendrá una longitud que rebasará los dos kilómetros, mismos que incluyen 405 metros de estructura y 1.7 kilómetros de accesos, en el que serán instaladas 27 dovelas con un peso de dos mil 730 toneladas.

Programada para concluir este año, la construcción de esta vía beneficiará a 300 mil habitantes de 10 municipios de la región, además, quienes los usen tendrán un ahorro de 60 minutos en sus traslados que actualmente se realizan en pangas (transporte acuático para movilizar vehículos) o barcazas improvisadas.

La construcción de esta infraestructura generará cinco mil 715 empleos directos e indirectos; asimismo, en el transcurso de este año contará con una inversión de 450 millones de pesos para su terminación.

El Puente Rizo de Oro mejorará la conectividad en favor de comunidades, como La Concordia, Chicomuselo, Villa Corzo, Ángel Albino Corzo, Montecristo de Guerrero, Socoltenango, El Parral, Nicolás Ruiz, Capitán Luis Ángel Vidal y Tzimol, ya que brindará condiciones de tránsito más seguras a lo largo del embalse.

Además, la SICT especificó que esta obra cumple las normas constituidas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en conjunto con los protocolos de seguridad laboral supervisados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, lo que respalda que el levantamiento de este puente se realiza de manera responsable, segura y sustentable.

Como obra de continuidad, el Puente Rizo de Oro, que cruzará el brazo de agua al sureste de la presa hidroeléctrica La Angostura, es el segundo de su tipo que la SICT construye en el estado de Chiapas, junto con el de La Concordia, que opera desde 2024.