Si acuerdo continúa BM ve PIB de 1.3% para 2026

EL BANCO MUNDIAL mejoró la previsión de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de México para 2026 y lo ubicó en 1.3 por ciento, 0.2 puntos porcentuales más que en su anterior perspectiva. Esta recuperación será sólo si se supera la incertidumbre que dejaron las políticas arancelarias estadounidenses y una vez que las empresas se adapten; no obstante, dijo que existen riesgos a la baja si la revisión del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) trae más restricciones comerciales.

El organismo destacó que el PIB del país en 2025 será de 0.2 por ciento, y para el siguiente año se ubicará en 1.8 por ciento; ambas cifras se mantuvieron sin cambios respecto de sus estimaciones de 2025.

“Se prevé asimismo que la economía de México se expanda 1.3 por ciento en 2026 y un 1.8 por ciento en 2027, una vez que se recupere del fuerte aumento en la incertidumbre respecto de las políticas comerciales y las empresas se adapten al nuevo entorno comercial”, indicó en el documento Perspectivas Económicas Mundiales de enero 2026.

EL Tip: Durante los primeros 10 meses del año pasado, el déficit comercial de Estados Unidos con México ascendió a 164 mil 815 mdd, según el departamento del Censo.

Además, si Estados Unidos impusiera nuevos aranceles o la revisión del T-MEC se tradujera en más restricciones al comercio, la actividad económica de la región resultaría afectada, pero México sería la nación más sensible, por la interdependencia que tiene con su principal socio comercial.

“Si se produjeran nuevos aumentos arancelarios o si los resultados de la revisión de 2026 del Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá se tradujeran en restricciones al comercio, la actividad regional se vería afectada. Dados sus estrechos vínculos económicos con Estados Unidos, México es particularmente vulnerable a esta situación”, refirió el documento.

Añadió que, “un crecimiento mundial más débil de lo esperado también podría conducir a una fuerte caída de los precios de los productos básicos. La baja de los precios de las principales exportaciones regionales pesaría a su vez sobre los ingresos fiscales y los saldos externos”.

Incluso, si Estados Unidos intensifica sus políticas migratorias, también se generaría una menor llegada de remesas, situación que afectaría el consumo interno y los saldos de la cuenta corriente, y “la volatilidad de los mercados financieros podría amplificar las vulnerabilidades existentes”.

Y aunque destacó que la adopción de la Inteligencia Artificial (IA) podría ayudar en la productividad de la región, también se corre el riesgo de que haya “perturbaciones en los mercados laborales”.

“Un aspecto positivo es que la adopción de la Inteligencia Artificial podría impulsar la productividad dentro de la región, especialmente en los países que cuentan con una fuerza laboral más educada y, por lo tanto, están mejor posicionados para aprovechar los beneficios de esta nueva tecnología. Sin embargo, el surgimiento de la Inteligencia Artificial también puede causar perturbaciones en los mercados laborales de la región”.



