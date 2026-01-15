Coca-Cola FEMSA México consolida gestión de talento con Top Employers™️ 2026

Como reconocimiento a la solidez de su cultura organizacional, Coca-Cola FEMSA México obtuvo por tercer año consecutivo la certificación Top Employers™️ 2026, que también valida el avance de sus procesos de gestión de talento y su enfoque en el bienestar integral de sus colaboradores.

En México, Colombia, Brasil y Guatemala, Coca-Cola FEMSA logró la certificación, además de obtener la certificación Top Employers™️ Latin America 2026, lo que ocurrió tras un resultado determinante que la convirtió en el único embotellador del Sistema Coca-Cola en alcanzar el reconocimiento a nivel regional.

La operación mexicana pasó de 68.8 en 2024 a 77.77 en 2025 durante la evaluación, un aumento de nueve puntos frente a 2025 que reflejó un avance relevante en la madurez de sus procesos, especialmente en Estrategia de Talento, Aprendizaje y Desarrollo.

Este avance se encuentra alineado con la visión de Coca-Cola FEMSA de impulsar el crecimiento integral de sus colaboradores mediante entornos diversos, flexibles y colaborativos, orientados a una mentalidad de crecimiento, liderazgo multiplicador y equilibrio entre la vida personal y profesional. La compañía prioriza la salud física y psicológica mediante chequeos preventivos, políticas de cero tolerancia al acoso, sistemas de denuncia anónima y programas de bienestar emocional y seguridad en el trabajo.

“Renovar esta certificación por tercer año consecutivo confirma que en México estamos avanzando en la dirección correcta. Hemos fortalecido nuestros procesos de gestión de talento con una visión integral que pone a las personas al centro, impulsa su desarrollo y les da espacios reales para crecer, expresarse y construir carrera dentro de la compañía, apuntalando el crecimiento del negocio con productividad, creatividad y compromiso profesional”, afirmó Amalia Pruneda, Directora de Recursos Humanos de Coca-Cola FEMSA México.

El distintivo también reconoce el trabajo sostenido de la operación mexicana en capacitación, diversidad e inclusión, desarrollo de carrera y participación activa de los colaboradores, así como un programa de voluntariado que fortalece el sentido de propósito y pertenencia.

Respecto a América Latina, Coca-Cola FEMSA alcanzó la certificación por tercer año consecutivo en Colombia y obtuvo por primera vez el distintivo en Brasil y Guatemala, países que superaron el 90% de calificación en Ética y Valores, Desempeño y Diversidad e Inclusión.

“Ser el primer embotellador del Sistema Coca-Cola en obtener la certificación Top Employers™️ Latin America es reflejo del compromiso de nuestros más de 93 mil colaboradores. Este reconocimiento nos impulsa a seguir elevando nuestros estándares y a construir entornos donde el talento pueda desarrollarse plenamente”, señaló Antonio Díaz-Caneja, Director de Recursos Humanos de Coca-Cola FEMSA.

La evaluación de procesos de Recursos Humanos relacionados con la estrategia del negocio, la sostenibilidad y la experiencia del colaborador es realizada por Top Employers Institute, autoridad global que certifica a las organizaciones con las mejores prácticas en gestión de personas.

