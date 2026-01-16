Incrementa 4.0% la recaudación fiscal

En 2025, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) registró una recaudación fiscal de 5 billones 351 mil 680 millones de pesos, lo que representó un crecimiento real de 4.0 por ciento en comparación con 2024, por lo que fue calificada como una recaudación histórica.

Esta cifra se vio engrosada, principalmente, por el Impuesto Sobre la Renta (ISR), gravamen aplicable de forma directa sobre las ganancias de toda persona física o moral, y del cual el SAT logró percibir 2 billones 889 mil 32 millones de pesos entre enero y diciembre de 2025; es decir, 204 mil 537 millones de pesos más en el mismo periodo pero de 2024, lo que significa un aumento de 3.7 por ciento en términos reales, informó el SAT mediante un comunicado.

4.8% aumentaron también los ingresos del Gobierno en 2025

En tanto, la percepción del Impuesto al Valor Agregado (IVA), que es tributable sobre el consumo final de productos y servicios salvo algunas excepciones, contabilizó 1 billón 499 mil 451 millones de pesos durante el año anterior, que representa un incremento de 91 mil 469 millones de pesos respecto a 2024, resultando en un alza porcentual equivalente a 2.6 por ciento.

En la contabilización anual de 2025, los recursos provenientes del Impuesto Especial sobre la Producción y Servicios (IEPS), aplicable a productos como alcohol, tabaco, gasolina y alimentos de alto contenido calórico (concepto adicional al IVA), se ubicaron en 671 mil 271 millones de pesos, es decir, 42 mil 907 millones más que lo registrado en 2024, lo que representa un aumento de 2.9 por ciento en términos reales.

Sobre los ingresos del Gobierno federal, el SAT compartió que también se vio fortalecida su percepción en la contabilización total del año anterior, alcanzando una cifra histórica de 6 billones 45 mil 795 millones de pesos, monto superior en términos reales de 4.8 por ciento, respecto a 2024.

La cantidad registrada significa un incremento nominal de 487 mil 446 millones de pesos frente a lo contabilizado en 2024, con lo que se logra un cumplimiento de 101.6 por ciento lo programado por la Ley de Ingresos de la Federación 2025.