FMI mantiene previsión del PIB de México para 2026 en 1.5%; recorta la de 2025

El Fondo Monetario Internacional (FMI) mantuvo las perspectivas de crecimiento económico de México para 2026 sin cambios respecto a la estimación de 1.5 por ciento que anticipó en su previsión de octubre pasado; sin embargo, redujo la perspectiva de 2025 en 0.4 puntos porcentuales, para colocarla en 0.6 por ciento.

En la Actualización de Perspectivas de la Economía Mundial, el organismo internacional dio a conocer que, desde la previsión de octubre pasado, las tensiones comerciales han seguido menguando; sin embargo, reconoció que no dejan de estar expuestas.

Petya Koeva, subdirectora de Estudios Económicos del Fondo Monetario Internacional, señaló que lo que se observó en México durante 2025 fue una debilidad relativa, lo que hizo que redujera su estimación a 0.6 por ciento desde el 1.0 por ciento que estimó en octubre.

Esta percepción del Fondo Monetario Internacional se basó en las políticas monetarias y fiscal restrictivas que fueron implementadas para reducir la inflación, sumado a las tensiones comerciales impulsadas por Estados Unidos.

Asimismo, Koeva explicó que para 2026 y 2027 el pronóstico del Fondo Monetario Internacional se mantiene sin cambios, al esperar una recuperación económica, debido, a entre otras cosas, a que se anticipa un impacto de la política monetaria.

“Esperamos una recuperación, ya que se prevé que la política fiscal sea en términos generales neutral y que el impacto de la política monetaria se vaya moderando gradualmente”, dijo en la conferencia de la presentación de la Actualización de las expectativas económicas mundiales.

De manera global, el Fondo Monetario Internacional dio a conocer que las proyecciones de crecimiento mundial se sitúan en el 3.3 por ciento para 2026 y de 3.2 por ciento en 2027, una ligera revisión al alza desde la edición de octubre de 2025 de Perspectivas de la economía mundial.

Dentro de las amenazas que anticipa, el Fondo Monetario Internacional prevé que un agravamiento considerable en las tensiones geopolíticas, sobre todo en Oriente Medio o en Ucrania, así como en Asia y en América Latina, podrían desencadenar importantes shocks negativos en la oferta.

“Podrían producirse interrupciones en las principales rutas marítimas, las cadenas de suministro críticas y el transporte aéreo, lo que acarrearía retrasos y aumentos de los costos. Si alguna infraestructura de importancia clave sufriera daños, las consiguientes restricciones de la oferta podrían elevar aún más los precios de las materias primas. Las escaladas de la incertidumbre política en los países, como por ejemplo a raíz de elecciones, podrían agudizar y amplificar la incertidumbre, lo cual sería perjudicial para la confianza y frenaría el consumo y la inversión”, señala el documento.

