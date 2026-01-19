Nissan inicia el año con una propuesta de movilidad diseñada para cada estilo de vida.

El inicio de un nuevo año es también el momento de tomar decisiones que marcan el rumbo de los meses por venir, y elegir un vehículo que acompañe cada etapa de la vida es una de las más relevantes.

En este contexto, Nissan Mexicana presenta una oferta integral que combina diseño, tecnología y seguridad para responder a las exigencias del día a día, desde los trayectos urbanos hasta las vacaciones con la familia.

Nissan Magnite. ı Foto: Nissan

El cierre de 2025 confirmó la conexión que la marca creó con los clientes. Tan solo en diciembre, Nissan registró ventas por más de 29,200 unidades y alcanzó un 19% de participación de mercado, reflejo de la preferencia por vehículos que integran soluciones prácticas, equipamiento tecnológico y opciones de conectividad cada vez más valoradas por los usuarios.

De cara a 2026, Nissan Mexicana mantiene una visión enfocada en democratizar el acceso a la movilidad a través de un portafolio robusto y esquemas de financiamiento flexibles, que permiten a más personas iniciar el año al volante de un vehículo que se adapte a su estilo de vida, expectativas y planes futuros.

Nissan Versa. ı Foto: Nissan

“En Nissan Mexicana sabemos que cada cliente vive la movilidad de manera distinta. Por ello, nuestro compromiso es ofrecer vehículos que respondan a su estilo de vida, con la combinación del mejor portafolio de producto, la red de concesionarios más profesional, y los planes de financiamiento más atractivos del mercado”, señaló Francisco Soto, director senior de Ventas de Nissan Mexicana.

Este enfoque permitió a Nissan su permanencia como la automotriz líder del país durante 17 años consecutivos, y el posicionamiento de varios de sus modelos como los favoritos de sus respectivos segmentos, incluido el Nissan Versa, el vehículo más vendido en territorio nacional.

Vehículos pensados para cada estilo de vida

El portafolio de Nissan Mexicana integra tecnologías de seguridad, asistencia y conectividad diseñadas para el apoyo al conductor y el fortalecimiento de la experiencia de manejo en distintos entornos.

Nueva Nissan Kicks. ı Foto: Nissan

Para quienes buscan una opción orientada a la eficiencia, Nissan Versa combina un atractivo diseño con tecnologías de seguridad y conectividad que facilitan el uso cotidiano. Incorpora sistemas de asistencia como Frenado Inteligente de Emergencia, Alerta de Colisión Frontal y Monitoreo de Punto Ciego, pensados para brindar mayor confianza en trayectos urbanos y recorridos frecuentes.

En el caso de quienes priorizan un vehículo ágil para la ciudad, Nissan Magnite ofrece una propuesta inteligente. Su equipamiento incluye un sistema de infoentretenimiento con pantalla táctil compatible con Apple CarPlay® y Android Auto™, así como tecnologías como Control Dinámico Vehicular (VDC) y Asistencia de Arranque en Pendientes (HSA), que apoyan la estabilidad y el control en distintos escenarios de manejo.

Nissan Sentra. ı Foto: Nissan

Para los conductores que buscan mayor confort y una experiencia de manejo equilibrada, Nissan Sentra destaca por un diseño exterior de líneas definidas y una silueta aerodinámica, acompañado de un interior que prioriza la ergonomía y la comodidad. Integra tecnologías de seguridad activa como Frenado Inteligente de Emergencia, Alerta de Punto Ciego y Alerta de Tráfico Cruzado, orientadas a una conducción más segura en trayectos largos y uso diario.

Finalmente, Nissan Kicks combina un diseño exterior contemporáneo con un interior funcional orientado a la experiencia del usuario, ideal para quienes requieren un vehículo versátil que se adapte a distintos momentos del día. Su equipamiento integra soluciones de conectividad y tecnologías de asistencia al conductor como Frenado Inteligente de Emergencia y Monitor Inteligente de Visión Periférica, que contribuyen a una conducción más cómoda y controlada tanto en ciudad como en carretera.

Financiamiento diseñado para cada etapa

Al momento de adquirir un vehículo, los clientes cuentan con distintas alternativas a través de CrediNissan, la financiera de la marca en el país. Sus esquemas incluyen crédito tradicional, arrendamiento, plazos cortos, valor futuro y el programa Selectiviti: un modelo flexible que permite el estreno de un Nissan con mensualidades asequibles y la opción de renovar, conservar o devolver el vehículo al finalizar el contrato.

Este enfoque permite a cada conductor el uso de un vehículo durante sus primeros años de vida útil, cuando el costo de mantenimiento es menor, para la optimización de la inversión y la alineación a sus necesidades de movilidad.

Con una oferta que integra diseño, tecnología, seguridad y respaldo financiero, Nissan Mexicana reafirma su compromiso de acompañar a sus clientes en cada etapa de su vida.

