Betterware compra Tupperware en Latinoamérica por 250 millones de dólares

Betterware de México, empresa especializada en la venta de productos para el hogar por catálogo, anunció la firma de un acuerdo definitivo para adquirir los activos operativos de Tupperware en América Latina, principalmente en México y Brasil, los dos mercados más relevantes de la región. La operación está valuada en 250 millones de dólares y representa uno de los movimientos estratégicos más relevantes del sector de venta directa en los últimos años.

De acuerdo con el comunicado oficial, la transacción incluye la adquisición del 100% de los negocios latinoamericanos de Tupperware, así como una licencia perpetua, exclusiva y libre de regalías para el uso de la marca Tupperware en toda América Latina.

El cierre de la operación está previsto para la primera mitad de 2026, sujeto a las aprobaciones regulatorias y de los accionistas correspondientes.

El acuerdo contempla un pago de 215 millones de dólares en efectivo, financiado con deuda, y 35 millones de dólares en acciones de BeFra. La empresa destacó que el múltiplo de adquisición es altamente positivo para sus accionistas, ya que se espera que la operación aporte alrededor de 81 millones de dólares al EBITDA anual y un incremento inmediato de aproximadamente 40% en las ganancias por acción.

Betterware de Mexico $BWMX to acquire Mexican Tupperware ops, perpetually license name.



Shares are up 10% because the market loves this highly accretive deal. I continue to like and own BWMX. pic.twitter.com/QTUl78pRkI — SG (@stockgutter) January 20, 2026

BeFra detalló que la deuda derivada de la adquisición elevará el apalancamiento de la compañía de 1.6x a 1.9x Deuda Neta/EBITDA estimado para 2025, un nivel considerado conservador y que no afectará su política actual de dividendos.

La empresa subrayó que Tupperware Latinoamérica ha sido históricamente un negocio rentable, con una red de más de 140 distribuidores y más de 200 mil representantes de ventas independientes. La región cuenta con plantas de fabricación en México y Brasil, con capacidades de utilización del 65% y 50%, respectivamente, lo que ha permitido márgenes sólidos y una generación constante de flujo de efectivo.

Luis Campos, presidente de BeFra, señaló que la operación une a tres marcas emblemáticas de la venta directa en la región: Betterware, Jafra y ahora Tupperware.

Por su parte, Andrés Campos, director ejecutivo de BeFra, destacó que la adquisición se alinea con la estrategia de construir marcas líderes manteniendo su identidad y propuesta de valor, con un fuerte enfoque en innovación, crecimiento y fabricación local.

Betterware $BWMX with a fantastic deal to buy Tupperware ops in Mexico/Brazil for $250 million USD at ~3x EBITDA and <6x FCF. The transaction will be funded primarily by debt.



The deal will lift EPS by ~$0.60, even before any synergies. https://t.co/Jcb3pTEi54 pic.twitter.com/wxm2LihpPl — Clark Square Capital (@ClarkSquareCap) January 19, 2026

