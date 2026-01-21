Peso mexicano se aprecia y BMV registra récord histórico

El peso mexicano cerró la jornada del martes en niveles por debajo de los 17.50 por dólar, mientras que la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) llegó a un nuevo máximo histórico, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó el uso de la fuerza para controlar Groenlandia.

La moneda mexicana finalizó con una apreciación de 0.60 por ciento o 10.5 centavos, para terminar la jornada en 17.4908 pesos por billete verde, con un mínimo de 17.4225 y un máximo de 17.6106 pesos por dólar, tipo de cambio no observado desde el 3 de junio de 2024.

El peso mexicano cerró la jornada con una apreciación tras el alivio en las tensiones por Groenlandia. ı Foto: Especial

“La apreciación del peso ocurrió a la par de un regreso del apetito por riesgo al mercado financiero, permitiendo que las divisas más apreciadas sean principalmente de economías emergentes”, indicó Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base.

Añadió que, el apetito de riesgo fue impulsado por los comentarios de Trump en el Foro Económico Mundial, al asegurar que Estados Unidos quiere controlar Groenlandia, pero no usará la fuerza, “moderando la especulación de una posible invasión militar a la isla”, e incluso afirmó que no impondrá el arancel de 10 por ciento contra los países que apoyaran a Dinamarca como lo tenía previsto el próximo 1 de febrero.

Donald Trump durante su participación en el Foto Económico Mundial en Davos, Suiza. ı Foto: Especial

“La recuperación del dólar no se reflejó en una caída del peso mexicano, sino en pérdidas de divisas de economías avanzadas que al comienzo de la semana fueron usadas como refugio. Para el peso implicó un impulso por las posiciones de carry trade”, destacó la analista.

Por su parte, Felipe Mendoza, CEO IMB Capital Quant, dijo que en los próximos días se podría observar un peso mexicano que, en el corto plazo, entre en una fase “consolidación técnica”, pero con un sesgo de mayor apreciación y si logra sostenerse por debajo de los 17.50 , su siguiente objetivo sería llegar a los 17.35 pesos por dólar, “y de extenderse fácilmente, podría tomar la zona de los 17.20″.

El S&P BMV IPC finalizó la sesión con una ganancia de 0.52 por ciento o 352.75 unidades para ubicarse en 68 mil 036.13 puntos y superó un nuevo máximo histórico.

Los títulos de Banco del Bajío tuvieron un incremento de 4.61 por ciento, para quedar en 49.95 pesos, seguidos por los de la cementera GCC que sumaron un 4.28 por ciento a 198.84 pesos.

