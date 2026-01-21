Donald Trump y su speech completo en Davos sobre adquirir Groenlandia

Este miércoles presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio un discurso que llamó mucho la atención debido a las declaraciones que realizó durante la reunión anual del Foro Económico Mundial que se llevó a cabo en Davos, Suiza.

Durante su participación en el Foro Económico Mundial de Davos, Donald Trump dijo que busca negociaciones inmediatas para que Groenlandia se convierta en parte de Estados Unidos.

En el mismo sentido, el presidente estadoundense criticó a los aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), pues consideró que son socios poco confiables.

Donald Trump en Davos ı Foto: Especial

Trump sostuvo que deben ser propietarios del país europeo porque sólo Estados Unidos “está en condiciones de proteger Groenlandia”, y precisó que no usará fuerza y no quiere usar fuerza, por lo que pide que regresen Groenlandia a Estados Unidos, pues ya les pertenecía como fideicomisario.

“Probablemente no obtendremos nada a menos que decida usar fuerza excesiva; donde francamente seríamos imparables, pero no lo haré. Es probablemente la declaración más grande que he hecho, porque la gente pensó que usaría fuerza; no tengo que usar fuerza, no quiero usar fuerza, no usaré fuerza.” Dijo Donald Trump durante su discurso en Davos.

“Todo lo que pide Estados Unidos es un lugar llamado Groenlandia, donde ya lo teníamos como fideicomisario, pero respetuosamente lo devolvimos a Dinamarca”, sostuvo el presidente estadounidense, quien pidió a los aliados más cercanos respaldar su decisión.

Letrero con la leyenda Groenlandia no está a la venta ı Foto: Especial

Asimismo, señaló que quieren adquirir Groelandia “para proteger al mundo, y no nos lo darán. Nunca hemos pedido nada más. Así que tienen una opción; pueden decir que sí y lo agradeceremos mucho, o pueden decir que no y lo recordaremos.”

Aseguró que la administración de Groelandia le cuesta anualmente cientos de millones a Dinamarca, que es “un país pequeño que tiene maravillosas personas”, pero que Groelandia es un “gran pedazo de hielo que es costoso.”

Groenlandia ı Foto: Especial

El presidente estadounidense sostuvo que es importante que Estados Unidos adquiera Groelandia para “crear un poder que imposibilite a los malos hacer nada contra quienes se perciben como buenos”, pues considera que únicamente el control estadounidense puede reformzar la seguridad de Groelandia frente a Rusia y China.

Apuntó que los países europeos que no respalden la adquisición de Groenlandia tendrán que pagar un 10 por ciento de aranceles, pues esta declaración ha ocasionado una notable oposición por parte de sus socios comerciales.

Donald Trump anunció en días anteriores que ocho países europeos deberían pagar un arancel del 10 por ciento a partir del 1 de febrero, mientras que los gravámenes aumentarán hasta el 25 por ciento en junio.

Hace unos días manifestantes de Dinamarca y Groelandia expresaron su desacuerto con la adquisión del país europeo por parte de Estados Unidos, por lo que reiteraron que Groenlandia no está a la venta.

Protestas en Nuuk, Groenlandia, el 17 de enero de 2026 ı Foto: REUTERS/Marko Djuric

