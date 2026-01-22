Coca Cola FEMSA mantiene calificación B en cambio climático y seguridad hídrica.

Coca-Cola FEMSA mantuvo la calificación B en Carbon Disclosure Project (CDP), por su compromiso con el cambio climático y la seguridad hídrica.

El embotellador más grande del Sistema Coca‑Cola por volumen logró mantener la calificación después de ser confirmada como integrante del FTSE4Good Index Series, tras alcanzar 4.1 de 5.0 puntos en la evaluación FTSE Russell ESG 2025.

Así, Coca-Cola FEMSA fue reconocida por la calidad de la información reportada, la gestión de riesgos y la adopción de mejores prácticas en criterios ambientales, sociales y de gobernanza.

“La inclusión en FTSE4Good posiciona a Coca-Cola FEMSA en el percentil 87 global del sector Alimentos y Bebidas”, indicó el embotellador más grande del Sistema Coca‑Cola por volumen en un comunicado.

La calificación en CDP destacó debido a que la organización opera el sistema independiente de divulgación ambiental más importante a nivel global al medir y comparar el desempeño ambiental de empresas, ciudades, estados y regiones.

En ese sentido, la multinacional aseguró que la transparencia y la medición constante son parte de su actuar, con el objetivo de crear una gestión más responsable en el futuro.

Por último, Coca-Cola FEMSA afirmó que sus acciones están alineadas con estándares globales y enfocada en generar valor sostenible.

JVR