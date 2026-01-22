La Feria Internacional de Turismo (FITUR), considerada una de las plataformas más influyentes del sector turístico a nivel global, se consolida cada año como un espacio clave para la generación de negocios, el intercambio de ideas y la creación de alianzas estratégicas entre los principales actores de la industria.

En este contexto, la participación de Grupo Mundo Maya en FITUR 2026 responde a una estrategia orientada a fortalecer su expansión comercial y ampliar su presencia en mercados internacionales.

La asistencia del grupo a este encuentro internacional tiene como objetivo posicionar su oferta turística frente a agencias de viaje, aerolíneas, operadores y socios estratégicos de distintas regiones del mundo.

Grupo Mundo Maya refuerza su estrategia de crecimiento global en FITUR

Este tipo de foros permite visibilizar proyectos, consolidar relaciones comerciales y abrir nuevas oportunidades de negocio que contribuyen al crecimiento sostenido del sector turístico.

Durante FITUR, Grupo Mundo Maya presenta la fortaleza de su ecosistema turístico, el cual integra de manera estructurada servicios de conectividad, opciones de hospedaje y una oferta diversa de experiencias. Este modelo integral facilita la comercialización de sus destinos y servicios, al ofrecer a los potenciales socios una propuesta clara y atractiva que responde a las demandas del turismo internacional.

El encuentro con agencias de viaje, aerolíneas y operadores turísticos internacionales representa una oportunidad para establecer nuevas alianzas y acuerdos comerciales. Estas relaciones pueden traducirse en un mayor flujo de visitantes hacia los destinos operados por el grupo, así como en la diversificación de los mercados emisores, un factor clave para reducir la dependencia de un solo origen de turistas y fortalecer la estabilidad del sector.

La participación en FITUR 2026 también reafirma la visión de Grupo Mundo Maya de crecer de manera sostenida y consolidarse como un jugador competitivo dentro del turismo mexicano. La presencia en ferias internacionales forma parte de una estrategia que busca fortalecer su red de negocios, incrementar su presencia comercial y posicionar su marca en el escenario global.

Estas acciones están alineadas con el objetivo de potenciar el flujo de visitantes hacia los destinos que forman parte del grupo, al tiempo que se impulsa el desarrollo económico del turismo y se fomenta la atracción de inversión al sector.

Con su participación en FITUR, Grupo Mundo Maya refuerza su papel como un actor clave en la industria turística y avanza en la consolidación de una estrategia orientada a la expansión, la diversificación de mercados y el fortalecimiento de su presencia internacional.

