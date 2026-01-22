Luz Elena González entrega Reconocimientos a la Integridad en SENER 2025

La secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, encabezó la Ceremonia de Entrega de Reconocimientos a la Integridad y al Servicio Público 2025, donde destacó que “la integridad no depende del cargo, sino de la forma en que se ejerce la función pública” al servicio de la nación.

En un emotivo mensaje, enfatizó: “las instituciones no se sostienen únicamente con normas, estructuras o planes, se sostienen, sobre todo, en las personas que operan y trabajan día a día en ellas. Son las y los servidores públicos, quienes con su trabajo cotidiano hacen posible que la administración funcione, que las decisiones se implementen y que la legalidad se traduzca en hechos concretos y beneficios para todo el país”.

Luz Elena González Escobar preside la Ceremonia de Entrega de Reconocimientos 2025. ı Foto: Sener

En el evento, realizado en el auditorio del edificio sede de la Secretaría de Energía (SENER), la titular de Energía reconoció al subsecretario de Electricidad, José Antonio Rojas Nieto, por su trayectoria de más de 40 años dedicada al análisis y diseño de la política energética nacional. Su labor, dijo, fue fundamental para el cambio de los últimos años, el cual revirtió la política errada que puso en riesgo la soberanía nacional. “Encarna el valor de la experiencia puesta al servicio del Estado Mexicano”, aseguró, pues aporta rigor técnico, claridad y un profundo sentido del interés general.

Además entregó un galardón al Enlace de Archivo de la SENER, María Berenice Luis Ibarra, de quien dijo que representa la vocación de servicio y compromiso. Desde su ingreso a esta Secretaría como prestadora de servicio social y posteriormente como servidora pública, demostró un alto sentido de responsabilidad con el cumplimiento normativo y la incorporación de la perspectiva de igualdad y no discriminación en la gestión pública.

La titular de Energía reconoce la labor técnica y ética de su equipo de trabajo. ı Foto: Sener

En el evento estuvieron presentes José María Castañeda, titular de la Unidad de Administración y Finanzas y presidente del Comité de Ética de la Secretaría, y Vianey Fabiola Lozano Rangel, titular del Órgano Interno de Control en la SENER, así como Directoras y Directores Generales e integrantes de la Comunidad de la institución.

am