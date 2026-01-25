Canadá descarta acuerdo comercial con China ante presión de EU

Canadá aseguró que respeta sus compromisos y obligaciones en el marco del Tratado entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC), incluido el acuerdo de no negociar tratados de libre comercio con economías que no sean consideradas de mercado, afirmó el primer ministro, Mark Carney, desde Ottawa.

El pronunciamiento se dio luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtiera que su país impondría aranceles del 100% a Canadá si concreta un acuerdo comercial con China. En respuesta, Carney señaló que su gobierno no tiene intención de firmar un acuerdo de libre comercio con China ni con ninguna otra economía que no sea de mercado.

“Pero lo que Canadá ha hecho con China es rectificar algunas cuestiones que se habían desarrollado en los últimos dos años”, afirmó el primer ministro, al referirse a ajustes en la relación bilateral.

Carney explicó que Canadá está “volviendo al futuro” en sectores como los vehículos eléctricos, la agricultura y los productos pesqueros, mediante la aplicación de protecciones adicionales.

A principios de este mes, Mark Carney visitó China con el objetivo de diversificar el comercio canadiense y resolver disputas arancelarias con su tercer socio comercial.

En este contexto, el domingo el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, declaró en una entrevista con ABC News que existe la posibilidad de imponer aranceles del 100% si Canadá avanza en un acuerdo comercial con China. “Si van más allá, si vemos que los canadienses están permitiendo que los chinos hagan dumping de mercancías”, dijo.

Por separado, en una declaración enviada a Reuters el sábado por la noche, la embajada de China en Canadá señaló que el gobierno chino está dispuesto a trabajar con Canadá para aplicar los consensos alcanzados por los líderes de ambos países y avanzar en la asociación estratégica China-Canadá.

