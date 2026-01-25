Lotería Nacional celebra 35 aniversario de Fundación Alfredo Harp Helú con billete conmemorativo

La Lotería Nacional presentó el billete conmemorativo del Sorteo Mayor No. 4000 para reconocer el trabajo filantrópico que se promueve desde la Fundación Alfredo Harp Helú desde hace 35 años. Sus programas tienen la visión de extender la generosidad a través de diversos proyectos en áreas como la cultura, educación, medio ambiente, salud, asistencia social, proyectos productivos y desarrollo deportivo.

La develación de este billete, donde se inscribe el 35 Aniversario de la Fundación Alfredo Harp Helú, estuvo encabezada por la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, y Alfredo Harp Helú, filántropo, empresario y promotor del deporte mexicano.

Olivia Salomón y Alfredo Harp Helú encabezan la develación del billete conmemorativo en el Teatro de Lotería Nacional. ı Foto: Lotería Nacional

Durante su mensaje, la directora general Olivia Salomón expresó que con este billete se honran 35 años de una filantropía que ha dejado una huella profunda en México, destacando a la Fundación Alfredo Harp Helú y a su labor ejercida con visión y constancia.

La titular de la institución de la suerte destacó que conmemorar los 35 años de esta fundación es reconocer una forma clara y coherente de ejercer la filantropía, donde la generosidad es un compromiso permanente con México. “Hablar de la fundación es hablar de la manera en que Don Alfredo ha entendido y ha tenido siempre el compromiso con México: con paciencia, constancia y visión de largo plazo”.

En este mismo sentido, la directora general aseguró que invertir en la gente, pensar a largo plazo y actuar con responsabilidad, es una política pública que hoy se impulsa desde el Gobierno de México que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum, que coloca en el centro la dignidad de las personas, con la convicción de que el desarrollo verdadero se construye cuando se cree en el país y en su gente.

Olivia Salomón dijo que servir con integridad deja una huella que no se mide en reconocimientos, sino en oportunidades, confianza y futuro para las generaciones que vienen, y en esta sintonía resaltó que este aniversario es también un reconocimiento a todas y todos los que han formado parte de dicha fundación a lo largo de estas décadas.

En su intervención, el empresario Alfredo Harp Helú dijo estar agradecido por este reconocimiento a la fundación: “Hablamos de 35 años porque ya no sabemos cómo empezamos con otros nombres, pero lo que sí es un hecho: es reconocer que la mejor inversión está en México, no sólo en finanzas y en las cuentas de inversiones y cuentas de ahorro, ¡no! la mejor inversión está en México y corresponde a lo que puedes hacer en todo”.

En materia educativa, precisó que se han otorgado becas principalmente a la UNAM, al Politécnico y otras universidades que lo necesitan. Añadió que en la UNAM ya se cuentan más de cien mil becas y que la educación a distancia la han promovido desde hace más de 20 años con el objetivo de que nadie se quede sin la posibilidad de tener una licenciatura, una maestría o un doctorado.

Al hablar del tema de cultura, Harp Helú explicó que desde la fundación se impulsa el apoyo en todo lo que se ofrezca, especialmente cuando hay la posibilidad de incursionar en temas de archivos y bibliotecas en todo el país, no sólo en Oaxaca, donde ya cuentan con más de diez bibliotecas móviles para que recorran todos los pueblos y se presten ejemplares de libros.

El empresario, filántropo y promotor del deporte mexicano, a la par de hacer mención de diversas anécdotas personales, afirmó que seguirá su trabajo por México. “Y si trabajamos todos juntos, vamos a tener el mejor país del mundo”. Antes de concluir su mensaje, invitó a los presentes a trabajar unidos, porque sostuvo que, “todos somos iguales y todos podemos colaborar en lo que nos toca”.

En el Teatro de Lotería Nacional donde se realizó esta develación también estuvieron presentes: Sissi Harp Calderoni, presidenta de la Fundación Harp Helú; Carlos Levy Covarrubias, vicepresidente del Consejo de Administración de Diablos Rojos del México; Daniel Aceves Villagrán, director general de la Fundación Alfredo Harp Helú Deporte, y Violeta Abreu, directora general del Servicio Postal Mexicano.

El billete de lotería que viajará por todo el país

La directora general Olivia Salomón precisó que el cachito circulará de mano en mano por barrios, comunidades, plazas y estadios, como un reconocimiento a la Fundación Alfredo Harp Helú. En este contexto, informó que el Sorteo Mayor No. 4000 se realizará el martes 3 de febrero del presente año; cuenta con un Premio Mayor de 21 millones de pesos en tres series y dispone de una bolsa repartible de 66 millones de pesos.

Tiene un costo de 30 pesos el cachito y 600 pesos la serie. Ya se encuentran disponibles los tres millones 600 mil cachitos en todo el país, a través de los puntos de venta y en miloteria.mx. El sorteo tendrá transmisión en vivo por el canal de YouTube institucional Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.

