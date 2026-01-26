México recibe 155 mil visitantes en Fitur

México llegó a la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026 con un objetivo claro: posicionarse como una “potencia turística global”. El pabellón de México en IFEMA Madrid, en España, rompió récords que acercan al país cada vez más a lograr esa meta.

De acuerdo con la Secretaría de Turismo (Sectur), esta edición de Fitur “marcó un antes y un después” en la proyección internacional del turismo mexicano, al registrar más de 155 mil visitantes profesionales durante los primeros tres días de feria.

La Sectur aseguró que el país llegó a España presentando el pabellón más grande y más vendido de las Américas, con mil 800 metros cuadrados de exposición, la participación, por primera vez, de los 32 estados del país, en el que participaron mil 500 expositores.

Estas cifras, sin precedentes, reflejan el interés del mercado internacional y consolidan la unidad del sector turístico mexicano, representado por una delegación de más de 800 integrantes entre autoridades, empresarios y representantes de los sectores productivos”, dijo.

Como parte de las actividades, destacan los anuncios de nuevas rutas de Aeroméxico como Ciudad de México–Barcelona, con seis frecuencias semanales; Monterrey–París, con tres frecuencias semanales; y un total de 71 vuelos semanales hacia Europa; así como nuevas rutas de Iberia, como Monterrey–Madrid, con tres frecuencias semanales, y Guadalajara–Madrid. A ello se suma la operación Querétaro–Madrid con Iberojet y el inicio de conversaciones entre Air Europa y Guanajuato para una posible nueva ruta.