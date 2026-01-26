Trump aumenta aranceles a Corea del Sur por incumplir ‘histórico’ acuerdo comercial con EU

Donald Trump anuncia que aumentará del 15% al 25% los aranceles a Corea del Sur.

Donald Trump adelantó este 26 de enero que elevará los aranceles impuestos a Corea del Sur, alegando retrasos en la implementación de un “histórico” acuerdo comercial con Estados Unidos.

A través de su plataforma Truth Social, el republicano anunció un arancel del 25 por ciento a las importaciones surcoreanas de automóviles, madera y productos farmacéuticos, sin especificar cuándo entraría en vigor.

“La legislatura de Corea del Sur no está cumpliendo su acuerdo con Estados Unidos”, reclamó Trump, tras recordar el gravamen del 15 por ciento impuesto previamente a las mercancías del país asiático.

El 30 julio de 2025, Trump anunció un acuerdo con Seúl para fijar los aranceles a las importaciones surcoreanas en 15 por ciento. En el marco del acuerdo arancelario, Corea del Sur comprometió un paquete de 350 mil millones de dólares en sectores estratégicos estadounidenses y para la cooperación en el sector naval.

Sin embargo, recientemente el ministro de finanzas de Corea del Sur, Koo Yun-cheol, declaró en entrevista con Bloomberg que era “improbable” cumplir el cronograma de inversiones debido a la volatilidad del won.

“Nuestros acuerdos comerciales son muy importantes para Estados Unidos. En cada uno hemos actuado rápidamente para reducir nuestros aranceles, de acuerdo con la transacción acordada”, declaró este lunes Trump. “Por supuesto, esperamos que nuestros socios comerciales hagan lo mismo”, añadió.

El mandatario reclamó a la Asamblea Nacional de Corea del Sur por el retraso en la implementación de las inversiones, debido a que no ha “promulgado” el proyecto de ley que la legislatura debe aprobar para ejecutar la inversión en Estados Unidos.

Por su parte, la oficina presidencial de Corea del Sur respondió en un comunicado que Estados Unidos no le ha informado oficialmente el aumento arancelario.

Añadió que ministro de Comercio, Industria y Energía, Kim Jeong-gwan, quien se encuentra de visita en Canadá, viajará próximamente a Estados Unidos para reunirse con el secretario de Comercio, Howard Lutnick.

