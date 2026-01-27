Comercio electrónico en Latam superará los 215 mmdd en 2026

La región de Latinoamérica es la de mayor crecimiento en el comercio electrónico (e-commerce), 1.5 más rápido que el promedio a nivel mundial y espera que genere ingresos de más de 215 mil millones de dólares durante el año en curso, según el reporte “Detrás del clic: El ecosistema que sostiene el e-commerce en Latam”, realizado por Endeavor y Mercado Libre.

“Vemos que América Latina se ha consolidado como la región de e-commerce de más rápido crecimiento en el mundo, crece 1.5 veces más rápido el promedio global y en 2026 se prevé que genera ingresos regionales superiores a los 215 mil millones de dólares”, indicó Patrick Kaper, manager de investigación en Endeavor.

El especialista sostuvo que, Argentina, Brasil y México representar alrededor del 84.5 por ciento del comercio electrónico en la región, y que este último, entre 2018 y 2024 la penetración del sector retail se cuadriplicó y se espera que en 2026 llegará a 17.7 por ciento, porcentaje similar al de Estados Unidos.

“La trayectoria de crecimiento de México se parece bastante a la de China hace una década, donde hoy ven una penetración de 50 por ciento del e-commerce sobre el retail total. Lo que indica que por delante México tiene un crecimiento importante, estamos en un punto de inflexión bastante acelerado, pero va a haber un crecimiento muy importante también”, agregó.

Por su parte, Pierre-Claude Blaise, director general de la Asociación Mexicana de Venta Online, sostuvo que, en todo el mundo hay más de tres mil millones de personas que adquieren bienes o servicios a través del comercio electrónico, y si el e-commerce fuera una economía tendría un valor de seis mil trillones de dólares, “si el comercio electrónico fuera un país, seríamos la tercera economía global después de Estados Unidos y China”.

El reporte destacó que, actualmente, la persona consumidora es importante en la industria, dado que ahora el 85 por ciento de las compras se realizan a través de dispositivos móviles y que la lealtad es frágil, porque 50 por ciento de los consumidores abandona la compra si tiene una mala experiencia en la plataforma.

Y matizó, en que los consumidores esperan que haya claridad en los precios y políticas; seguridad y facilidad en los pagos y un seguimiento detallado de los pedidos.

