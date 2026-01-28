Así inició el dólar este miércoles

Este es el precio del dólar HOY miércoles 28 de enero de 2026

Conoce el precio del dólar hoy en ventanillas de bancos en México para este miércoles 28 de enero

Este es el precio del dólar hoy
Este es el precio del dólar hoy Foto: Canva/La Razón
Por:
Mariel Caballero

El peso mexicano continúa ganando terreno frente al dólar, acercándose a la barrera de las 17.00 unidades por divisa estadounidense.

De esta forma, este miércoles 28 de enero la moneda nacional se cotiza en 17.18 pesos por dólar. El tipo de cambio interbancario cerró el martes 27 de enero en 17.16 por cada divisa estadounidense.

Respecto al tipo de cambio FIX, otorgado por el Banco de México, Banxico, de acuerdo al Diario Oficial de la Federación, el dólar está valuado a la venta en 17.2357 unidades por divisa verde, mientras que el tipo de cambio que se deberá usar para calcular las obligaciones en dólares es de 17.2830 pesos por dólar.

TE RECOMENDAMOS:
El 5 de febrero próximo será la reunión de Política Monetaria del Banco de México, en donde se espera que haya una pausa en los recortes de la tasa.
Banco asegura mayor credibilidad

IEPS determina ajustes en la tasa del Banxico

Dólar vs. peso: ¿Cuánto vale en bancos de México?

En caso de estar interesado en cambiar dólares a pesos, a continuación te compartimos cómo cotiza en las principales ventanillas bancarias de México este martes 27 de enero:

  • Afirme: 16.60 a la compra – 18.00 a la venta
  • Banco Azteca: 17.00 a la compra – 17.39 a la venta
  • Banco de México, FIX del martes: 17.2357
  • Bank of America: 16.2602 a la compra – 18.1818 a la venta
  • Banorte: 15.95 a la compra – 17.55 a la venta
  • BBVA Bancomer: 16.28 a la compra – 17.42 a la venta
  • Grupo Financiero Multiva: 17.18 a la compra – N/A a la venta
  • Intercam: 16.6644 a la compra – 17.6749 a la venta
Este es el precio del dólar hoy
Este es el precio del dólar hoy ı Foto: Captura de pantalla.

¿Cuánto valen mis dólares a pesos mexicanos?

¿Quieres este martes 27 de enero cambiar un dólar estadounidense a pesos mexicanos? Puedes consultar el precio del dólar en tiempo real a través de Internet. Tanto Google como los bancos en México proporcionan datos sobre el tipo de cambio del dólar hoy en México.

Por ejemplo, de acuerdo con Google, 1 dólar a pesos mexicanos equivale a 17.16 pesos por unidad. Debes ser consciente de que el costo del dólar varía a lo largo del día.

Este es el precio del dólar hoy
Este es el precio del dólar hoy ı Foto: Captura de pantalla.

