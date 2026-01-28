Infonavit invita a constructoras a participar en Programa de Vivienda para el Bienestar

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) invitó a empresas vinculadas en el ramo de la construcción a participar en el Programa de Vivienda para el Bienestar, para presentar su oferta de suelo para que el instituto, junto con las autoridades locales, evalúen su viabilidad y, si cumple con los requisitos técnicos, proceder a su adquisición y formalizar el contrato para edificar las viviendas .

Para facilitar el acercamiento de las constructoras, el Infonavit puso a disposición un listado de más de 300 municipios donde aún se requiere oferta de suelo para la edificación de vivienda, al que se puede acceder mediante el enlace: https://bit.ly/4qXoqu8.

Esta invitación ocurrió durante la entrega de las primeras 64 viviendas del Bienestar en Yucatán, en la que participó vía remota la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, así como el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Vega Rangel, y el gobernador Joaquín Díaz Mena.

Romero Oropeza señaló que para Yucatán se tiene proyectada la construcción de 60 mil casas-habitación durante el sexenio, dentro del Programa de Vivienda para el Bienestar que contempla la edificación de un millón 200 mil viviendas por parte del Infonavit, para derechohabientes que ganan entre uno y dos salarios mínimos.

Informó que actualmente, en el estado, ya se tienen proyectos con 33 mil viviendas en los municipios de Mérida, Kanasín, Umán, Ucú, Tzimín, Ticul, Progreso y Valladolid, de las cuales 13 mil ya están en construcción, y agregó que durante 2026 se espera contratar otras 20 mil 500. Esto significa que en 2026 se habrá iniciado la construcción de 80 por ciento de las viviendas contempladas en la meta sexenal.

Asimismo, el director general del Infonavit informó que se ha contado con el apoyo de la Cámara Nacional de la Vivienda (Canadevi) y la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción (CMIC).

Agregó que la invitación a constructoras para participar dentro el programa ha permitido que Infonavit ya cuente con 660 proyectos provenientes de más de 400 empresas que hacen total de 700 mil viviendas, entre las que se encuentran las ya contratadas y las que están en proceso de revisión para formalizarse en 2026.

Por otra parte, señaló que mediante el programa Infonavit Solución Integral se reestructuraron 4 millones 856 mil créditos que eran impagables a nivel nacional, que afectaban la economía familiar. Agregó que, en Yucatán, 136 mil familias resultaron beneficiadas: 36 mil 400 con reducciones importantes al saldo; 94 mil con una reestructura en tasa de interés, mensualidad y/o saldo; y 5 mil 900 con la liquidación completa de su saldo.

