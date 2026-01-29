Sólo 35% de las mujeres en México ahorra para el retiro

Únicamente 35 mujeres de cada 100 tienen una cuenta de ahorro para el retiro, mientras que 52 de cada 100 hombres ostenta este producto financiero, reveló el análisis “Diferencias en el ahorro”, del Centro de Investigación de la Mujer en la Alta Dirección (CIMAD) de IPADE Business School, elaborado con datos de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2024.

El estudio revela que la diferencia en la prevención de contar con ahorro para el retiro inicia desde el acceso al trabajo remunerado: 86 por ciento de los hombres que participaron en el estudio indicaron tener una actividad remunerado y, de estos, 59 por ciento tienen una cuenta para el retiro.

Por su parte, de las mujeres encuestadas, solamente 61 por ciento refirieron tener una actividad remunerada, de las cuales, 49 por ciento usan algún instrumento financiero enfocado en el retiro.

De acuerdo la investigación Trabajo Decente en México 2005–2025 del CIMAD, el año anterior “las mujeres en el mercado laboral representaron 44.2 por ciento respecto al total de las mujeres en edad productiva, dato que contrasta con el 73.1 por ciento de los hombres”.

La investigación añade que las mujeres tienen mayor tendencia a ubicarse en esquemas informales de trabajo, con 29.5 por ciento, mientras que los hombres se contabilizan en 28.5 por ciento; además, admiten más trabajos sin seguridad social frente a los hombres, 54.9 por ciento frente a 53.9 por ciento, respectivamente.

Sobre la planificación de la sostenibilidad económica en la vejez que sustituya o atenúe una cuenta para el retiro, el análisis “Diferencias en el ahorro” indica que el 58 por ciento de las mujeres prevé depender del apoyo familiar y 71 por ciento considera que recurrirá a programas gubernamentales; mientras que, en el caso de los hombres, 61 por ciento espera vivir de una pensión y 76 por ciento prevén continuar trabajando.

Respecto al ahorro formal, por lo general, las mujeres usan con menos frecuencia las cuentas de nómina, 26 por ciento en comparación con 39 por ciento de hombres, al igual que las cuentas de ahorro, que se sitúan en 21 por ciento mujeres y 25 por ciento en los hombres.

Con relación al ahorro informal, se presenta de manera más frecuente en guardar dinero en casa con 40.6 por ciento en el caso de los hombres y 38.1 por ciento de las mujeres. Las cajas de ahorro también son más usadas por los hombres, con 14.8 por ciento, por 11.9 por ciento de mujeres.

