Crece economía de México 0.7%, menor tasa desde pandemia

La Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto Trimestral (EOPIBT), publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) mostró un incremento anual de 0.7 por ciento respecto a 2024, con lo que la economía mexicana hila cinco años a la baja, luego de recuperarse de una caída pronunciada de 8.4 por ciento en 2020 debido a la pandemia mundial originada por el Covid-19.

Tras una baja pronunciada del PIB de 8.4 por ciento en 2020, la economía de México mostró una recuperación importante y subió a 6.0 por ciento en 2021; sin embargo, este indicador comenzó a descender, ya que se colocó en 3.7 por ciento en 2022, y en 3.4 por ciento para el 2023, mientras que para el 2024, el PIB alcanzó 1.4 por ciento, y para el año anterior, se situó en 0.7 por ciento.

El Dato: Por trimestres y a tasa anual, el primero de 2025 tuvo incremento de 0.6 por ciento, mientras que el segundo y tercero cayeron en 0.1 por ciento, respectivamente.

La información del Inegi muestra que este incremento anual de 0.7 por ciento respecto a 2024 se debió principalmente a las actividades primarias, que tuvieron mayor crecimiento, con 3.7 por ciento, mientras que las secundarias mostraron un descenso de 1.1 por ciento y las terciarias un aumento de 1.4 por ciento.

Por su parte, en la comparativa trimestral, la EOPIBT mostró un incremento real de 0.8 por ciento durante el cuarto trimestre de 2025, mientras que a tasa anual tuvo un avance de 1.6 por ciento.

En el último trimestre de 2025, las actividades secundarias y terciarias tuvieron un crecimiento del PIB de 0.9 por ciento, respectivamente, mientras que las primarias tuvieron una disminución de 2.7 por ciento, a tasa trimestral.

Para este mismo periodo, pero a tasa anual, la estimación oportuna del PIB para las actividades económicas mostró incrementos: las primarias ascendieron 6.0 por ciento, mientras que las secundarias, 0.3 por ciento, y las terciarias, 2.0 por ciento.

DÉFICIT FISCAL SOBREPASADO. El déficit presupuestario de México cerró el último trimestre del 2025 con un 4.3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), en contraste con el 3.9 por ciento previsto para el año pasado; el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Édgar Amador, aseguró que esta diferencia es “absolutamente responsable”, ya que la reducción no había ocurrido en décadas.

“La reducción del déficit fue menor de lo que se estimaba; cerramos con un déficit por arriba de lo estimado originalmente, efectivamente. Cuando se presentó el Presupuesto para 2025 el objetivo era de 3.9. Vale la pena recordar que en ese momento no se había llevado a cabo incluso la elección en Estados Unidos”, refirió el secretario de Hacienda en conferencia en Palacio Nacional, para dar a conocer la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública al cuarto trimestre de 2025.

Añadió que como resultado de la proyección del Presupuesto 2025, en la que aún no estaba previsto el resultado de las elecciones estadounidenses en las que ganó el republicano Donald Trump, las perspectivas económicas “se modificaron de manera importante”.

Aunque en 2024 el déficit presupuestario alcanzó el 5.8 por ciento, por lo que para el año anterior significó una reducción de 1.5 puntos porcentuales al colocarse en 4.3 por ciento, este nivel no alcanzó la meta del Gobierno.

Economía mexicana ı Foto: Especial