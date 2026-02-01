Rinde Lotenal homenaje a José Alfredo Jiménez

OLIVIA SALOMÓN (der.) y Libia Dennise García, ayer en el sorteo de la Lotenal

En el marco del Sorteo Superior No. 2870 y desde Dolores Hidalgo, Guanajuato, la Lotería Nacional realizó su primer sorteo en territorio de 2026, para celebrar el Centenario del Natalicio de José Alfredo Jiménez, cantautor mexicano que en su trayectoria musical se inspiró en el sentir de un país entero.

La directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón Vibaldo, junto con la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo y el presidente municipal de Dolores Hidalgo, Adrián Hernández Alejandri, encabezaron el sorteo ante guanajuatenses que se reunieron para recordar legado musical de “El Rey”.

Salomón Vibaldo agradeció a las autoridades estatales y locales por facilitar a la Lotería Nacional la celebración del primer sorteo en territorio del 2026, y destacó la hospitalidad y entusiasmo de los habitantes de Dolores Hidalgo.

Olivia Salomón, directora de la Lotería Nacional. ı Foto: Cortesía

Sostuvo que Dolores Hidalgo, además de su lugar de origen, fue el paisaje que moldeó la sensibilidad de José Alfredo Jiménez, y subrayó que su canto pasó de generación en generación “porque no se fue, porque no se va, y porque sigue siendo el rey de la música popular mexicana”.

Por su parte la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, dijo que “hoy venimos a honrar el Centenario del Natalicio de José Alfredo Jiménez, y hacerlo en el marco de la realización del Sorteo Superior No. 2870 de la Lotería Nacional de México”.

Resaltó que a cien años de su nacimiento, José Alfredo Jiménez sigue más presente que nunca.

“Esta no es una frase hecha: es una realidad que se siente en cada reunión familiar donde alguien pide una canción suya; en cada celebración donde su música le da voz a la nostalgia, a la alegría, al amor y al desamor; en cada escenario del mundo donde ‘El Rey’, ‘Si Nos Dejan’ o ‘Paloma Querida’ siguen despertando una emoción colectiva que cruza idiomas y culturas” Libia Dennise García Muñoz Ledo, gobernadora de Guanajuato



Libia Dennise agradeció a Olivia Salomón su apoyo, disposición y sensibilidad con la que acompañó el proyecto. “Mi reconocimiento también para todo el equipo de la Lotería Nacional, que ha hecho que este momento sea posible”, agregó.

Billete del Sorteo Superior 2870 de la Lotería Nacional, en homenaje a José Alfredo Jiménez. ı Foto: Cortesía

En su intervención, el presidente municipal de Dolores Hidalgo, Adrián Hernández Alejandri, reconoció la labor de la Lotería Nacional por mantener viva la tradición de los sorteos.

“Nos sentimos muy orgullosos de hoy poder estar festejando este centenario de nuestro querido José Alfredo, con este sorteo de la Lotería Nacional”, expresó el edil.

Previo al sorteo, hubo participaciones musicales a cargo de los ganadores de “México Canta” y de María Elena, hija de Lola Beltrán, quienes rindieron homenaje entonando piezas de José Alfredo Jiménez.

Los resultados del sorteo

El Sorteo Superior No. 2870 contó con un total de 51 millones de pesos en premios. El Premio Mayor de 17 millones de pesos correspondió al billete No. 16208 , la primera serie fue colocada para su venta en Hermosillo, Sonora, la segunda serie se dispuso para su venta en Acapulco, Guerrero.

El segundo premio de un millón 440 mil pesos, correspondió al billete No. 52494 , la primera serie se dispuso para su venta en Saltillo, Coahuila, la segunda serie fue colocada para su venta en Saltillo, Coahuila.

Los reintegros correspondieron a los números 8 y 4.

La lista con los premios y reintegros se encuentra en: https://www.loterianacional.gob.mx/documentos/listapremios/superior/superior2870.pdf

Puedes ver la repetición del sorteo aquí:

cehr