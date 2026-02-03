Anuncia Trump creación de reserva de minerales críticos

Los minerales críticos se emplean en la fabricación de dispositivos tecnológicos como ordenadores y celulares; China es el mayor productor, así como de tierras raras.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que creará una reserva de minerales críticos, con la cual busca garantizar que las empresas y los trabajadores de ese país no sufran ningún tipo de escasez y en la que invertirá 10 mil millones de dólares.

“Hoy lanzamos lo que se conocerá como Proyecto Vault para garantizar que las empresas y los trabajadores estadounidenses nunca se vean perjudicados por ninguna escasez”, declaró Trump en la Casa Blanca.

De acuerdo con el gobierno estadounidense, la iniciativa combinará 10 mil millones de dólares en financiamiento del banco Exim y 2 mil millones de dólares del sector privado.

TE RECOMENDAMOS: Milei prevé designar a Pedro Lines Director de Indec renuncia tras escándalo

El secretario del Interior, Doug Burgum, dijo que a finales de esta semana se anunciarán otros 11 países que se sumarán a la iniciativa.

10 mmdd es la inversión inicial para esta reserva

La inversión supone otro intento de Washington por contrarrestar lo que considera una manipulación china de los precios del litio, el níquel, las tierras raras y otros minerales críticos (vitales para productos que van desde los vehículos eléctricos hasta el armamento de alta tecnología), que ha obstaculizado durante años a las empresas mineras locales.

El proyecto ha atraído la participación de más de una decena de fabricantes de automóviles y empresas de tecnología de la información.

Las firmas de comercio de materias primas Hartree Partners, Traxys North America y Mercuria Energy Group se encargarán de la adquisición de materias primas para las reservas, dijo un funcionario más temprano el lunes a Reuters.

Se espera que las reservas incluyan tanto tierras raras y minerales críticos como otros elementos de importancia estratégica que están sujetos a precios volátiles.

El Proyecto Vault tiene por objeto ayudar a la industria automotriz estadounidense y permitirles mantener el riesgo fuera de sus balances, dijo el funcionario, comparando la logística del proyecto con una membresía de Costco que permite comprar en grandes volúmenes.

Otro objetivo es permitir un suministro de minerales para 60 días de uso en caso de emergencia, dijo el funcionario, señalando que el almacenamiento de minerales ya está en marcha.

Se espera la creación de una estructura ejecutiva para el proyecto y es probable que Exim tenga un puesto en la junta directiva, añadió el funcionario.

El mes pasado, un grupo bipartidista de legisladores estadounidenses presentó un proyecto de ley para crear una reserva de minerales críticos por valor de 2 mil 500 millones de dólares, una medida destinada a estabilizar los precios del mercado y fomentar la minería y la refinación local.