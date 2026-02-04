HSBC México nombra a José Antonio Meade presidente de su Consejo de Administración

El exsecretario de Hacienda y excandidato presidencial, José Antonio Meade Kuribreña, fue nombrado presidente del Consejo de Administración de HSBC México, de acuerdo con un comunicado emitido por la institución financiera.

El nombramiento entró en vigor a partir del 3 de febrero de 2026 y forma parte de una reconfiguración en la estructura de gobierno corporativo del banco. Con esta designación, Meade asume la presidencia del máximo órgano de supervisión estratégica de HSBC en el país, responsable de vigilar la conducción general del negocio, la gestión de riesgos y el cumplimiento regulatorio, sin intervenir directamente en la operación cotidiana de la institución.

HSBC México informó que Meade sustituye en el cargo a Jorge Arce, quien dejó la presidencia del Consejo, aunque continuará participando como consejero ejecutivo dentro de la institución. La dirección operativa del banco permanece a cargo del equipo ejecutivo encabezado por su director general.

¿Cuál es la trayectoria de Meade?

José Antonio Meade cuenta con una amplia trayectoria tanto en el sector público como en el ámbito financiero. Es economista por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), abogado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y doctor en Economía por la Universidad de Yale. A lo largo de su carrera se desempeñó como secretario de Hacienda y Crédito Público en dos periodos distintos, así como titular de las secretarías de Energía, Desarrollo Social y Relaciones Exteriores.

En el ámbito político, Meade fue candidato a la Presidencia de la República en las elecciones federales de 2018. Desde entonces, había mantenido un perfil más ligado al sector privado y a la participación en consejos de administración.

De acuerdo con la información difundida por el banco, Meade ya formaba parte del Consejo de Administración de HSBC México desde 2019, donde se desempeñaba como consejero independiente. Su nombramiento como presidente del Consejo busca fortalecer la gobernanza corporativa de la institución y aprovechar su experiencia en política económica, finanzas públicas y regulación financiera.

HSBC México es una de las principales instituciones bancarias del país y forma parte del grupo financiero global HSBC, con presencia en más de 60 países. El banco no detalló si este cambio implicará ajustes adicionales en su estrategia de negocio en el corto plazo.

MSL