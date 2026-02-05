Inversión fija suma 15 meses en caída libre a tasa anual, retrocede 5.7%

La formación bruta de capital fijo creció 0.4 por ciento en noviembre pasado a tasa mensual y sumo dos meses seguidos con incrementos; sin embargo, en la comparación anual se contrajo 5.7 por ciento y sumó 15 meses consecutivos con contracciones, señaló el Indicador Mensual de la Formación Bruta de Capital Fijo (IMFBCF), publicado por el Inegi

El crecimiento a tasa mensual se originó por un avance de la inversión en construcción de 1.5 por ciento, aunque se tuvo un descenso de 0.2 por ciento en maquinaria y equipo.

En noviembre 2025 y con cifras desestacionalizadas, el Indicador Mensual de la Formación Bruta de Capital Fijo #IMFBCF se ubicó en 102.8 puntos con un aumento mensual de 0.4%. Respecto a noviembre 2024, bajó 5.7%.



Por componente, las variaciones mensuales fueron:

Al interior de construcción se registraron incrementos de 0.7 por ciento en residencial y de 2.2 por ciento en no residencial; mientras que, en maquinaria y equipo, hubo un descenso de 0.8 por ciento en los bienes nacionales, pero un repunte de 0.2 por ciento en los bienes importados.

En las inversiones de maquinaria y equipo en bienes nacionales, la caída fue por un aumento de0.8 por ciento en la adquisición de equipo de transporte, pero una contracción de 2.1 por ciento en la de maquinaria, equipo y otros bienes.

Por su parte, las inversiones en bienes importados crecieron por un aumento de 0.5 por ciento en la adquisición de maquinaria y equipo, pero una contracción de 3.9 por ciento en compra de equipo de transporte.

A su vez, la contracción de 5.7 por ciento en la formación bruta de capital fijo a tasa anual fue por una disminución de las inversiones en maquinaria y equipo de 11.8 por ciento y un ligero incremento de 0.6 por ciento en construcción.

Con cifras originales, entre enero y noviembre del año pasado la formación bruta de capital fijo registró una contracción de 7.3 por ciento debido a la caída de inversión en construcción con 5.4 por ciento; maquinaria y equipo con 9.3 por ciento.

Asimismo, la inversión privada se contrajo 4.9 por ciento, mientras que la pública, 19.7 por ciento; en construcción, el sector privado aumentó su colocación de capital 1.4 por ciento, pero el sector público registró un descenso de 30.3 por ciento.

Respecto a la compra de maquinaria y equipo, el sector privado tuvo una contracción de 10.8 por ciento y el privado un incremento de 3.5 por ciento.

