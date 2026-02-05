Por minerales críticos México y EU firman plan de acción

México y Estados Unidos acordaron iniciar un Plan de Acción de 60 días para desarrollar políticas y mecanismos comerciales enfocados en minerales críticos y así mitigar las vulnerabilidades en las cadenas de suministro, indicó la Secretaría de Economía (SE).

“¿Cuál es el objetivo? Asegurar el suministro de minerales importantes a nuestra industria. Y como estamos muy integrados con Estados Unidos, pues tenemos que apoyarnos mutuamente”, indicó Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la dependencia.

El funcionario federal señaló que el plan será coordinado desde México por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y también por la dependencia que encabeza; además de ser un proyecto de trabajo entre ambas naciones con la intención de garantizar el suministro de minerales críticos para la industria.

Por su parte, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), publicó el documento donde se establece que el plan será implementado por ambos países con base en sus respectivas legislaciones y “basados en el respeto mutuo a la soberanía”.

El nuevo plan entre ambos socios comerciales contemplará la inclusión de “precios mínimos ajustados” para las importaciones de algunos minerales críticos que serán seleccionados. Se buscará que esos precios se incorporen en un acuerdo prurilateral para el comercio de esos productos.

“Los Participantes consultarán además sobre cómo dichos precios mínimos podrían incorporarse en un acuerdo plurilateral sobre el comercio de minerales críticos, incluyendo cualquier otra disposición que fuera necesaria para garantizar la resiliencia de las cadenas de suministro de las partes contratantes en dicho acuerdo”, agregó el documento.

Asimismo, los dos países podrán implementar medidas comerciales que apoyen un “mercado resiliente de minerales críticos”; normas que regulen la minería, el procesamiento o el comercio; podría haber cooperación técnica, regulatoria, y coordinación en la cartografía geológica; así como tener respuestas rápidas conjuntas para prevenir disrupciones y crisis en las cadenas de suministro de estos minerales; o bien, el acopio coordinado.

“Los Participantes identificarán proyectos específicos de minería, procesamiento y manufactura de minerales críticos de interés mutuo en los Estados Unidos, México o terceros países, que cumplan con los estándares internacionalmente reconocidos de conducta empresarial responsable, y priorizarán el financiamiento y otros apoyos de política para dichos proyectos”.

Por su parte, el representante comercial de EU, Jamieson Greer, sostuvo que el plan de acción es un paso importante que refuerza la cooperación bilateral y aumenta la resiliencia de las cadenas de suministro en un momento en que se aproxima la revisión del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

PRODUCCIÓN MINERA ı Foto: Especial