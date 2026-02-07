El Super Bowl dispara la exportación aguacatera

La Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate en México (APEAM), resaltaron que la exportación de aguacate hacia Estados Unidos, por motivo del Super Bowl, alcanzó este viernes un incremento récord de 11 por ciento.

El aguacate se ha consolidado como uno de los productos alimentarios más demandados en Estados Unidos durante eventos deportivos de gran magnitud, especialmente el Super Bowl, donde el guacamole es un acompañante casi indispensable en las reuniones y fiestas alrededor del partido.

Aunque el aumento en la demanda abre oportunidades económicas importantes para productores y exportadores mexicanos, también trae consigo retos significativos en la cadena de suministro: el principal, la capacidad logística bajo presión, así como el traslado de volúmenes tan elevados en un corto periodo pone a prueba los procesos de empaque, transporte y cumplimiento de estándares fitosanitarios.

El Dato: productores mexicanos refieren que contabilizaron un envío de 127 mil toneladas de aguacate a Estados Unidos entre el 5 y 31 de enero de este año.

Expertos reconocen que la concentración de envíos justo antes del Super Bowl puede generar cuellos de botella en los cruces fronterizos, transporte terrestre y manejo en centros de distribución.

Lo anterior sumado a que en regiones productoras como Michoacán, la presencia de grupos delictivos y la violencia pueden complicar la seguridad en rutas de transporte, impactando la integridad de los embarques y elevando los costos logísticos. Las preocupaciones de seguridad han obligado a ciertas medidas de escolta en años recientes para proteger las cargas durante su salida hacia Estados Unidos.

Armando López Orduña, director general de la APEAM, señaló que aunque esperan que las exportaciones “vayan por buen camino”, existen factores externos como tensiones comerciales y arancelarias que generan incertidumbre sobre el futuro de la industria, especialmente ante la revisión de políticas entre ambos países.

En tanto Maximiliano Chuela, CEO de la exportadora michoacana AvoRayo, explicó que la demanda del Super Bowl ha impulsado significativamente la actividad de su empresa, con un crecimiento notable de facturación en los últimos años.

Aunque el ICE (Immigration and Customs Enforcement) no tiene atribuciones directas sobre la importación o distribución de productos agrícolas como el aguacate, su presencia (real o percibida) durante eventos de alto perfil como el Super Bowl genera temor e incertidumbre en comunidades migrantes y cadenas laborales vinculadas al sector agroalimentario.

Amaya Cortés, trabajadora de un restaurante, dice que este año endurecieron la seguridad, y aunque muchos miembros de distintas policías en Estados Unidos consumen aguacate mexicano, la presión por las redadas en torno a la gesta deportiva, no para.

Para el Super Bowl, autoridades estadounidenses han señalado que no habrá operativos del ICE relacionados con el evento, “sin embargo, el clima de vigilancia migratoria en general sigue impactando de forma indirecta a sectores productivos clave, como el aguacatero, justo en una de las temporadas de mayor consumo del año. Y no les creemos que no vaya a haber redadas, mejor prevenir”, dijo.