Fans de BTS llevan protesta a Profeco

Decenas de seguidores del grupo surcoreano BTS se manifestaron en la Ciudad de México para exigir a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) que investigue los sobrecostos en la venta de boletos, luego de que 94 por ciento de los interesados quedaran fuera de las presentaciones que tendrá la agrupación, por falta de disponibilidad y tarifas que califican como “desproporcionadas”.

La movilización partió de la estación Cuauhtémoc del Metro con destino a las oficinas de Profeco en Doctor Carmona y Valle, colonia Doctores, donde integrantes de ARMY, como se conoce a la comunidad de fans de BTS, entregaron un pliego petitorio en el que denuncian prácticas comerciales irregulares por parte de Ticketmaster y Ocesa.

“No pedimos privilegios, no pedimos favores, pedimos claridad, transparencia y respuestas ante los abusos que hemos vivido”, expresaron en un comunicado leído durante la protesta, en la que portaron pancartas moradas, color emblemático del grupo asiático.

Los manifestantes argumentan que los precios de los boletos en México son desproporcionadamente más altos que en otras naciones donde BTS se ha presentado, además de cuestionar los cargos adicionales y las dinámicas de venta.

Los seguidores enfatizaron que su protesta no va dirigida contra BTS, sino contra las empresas organizadoras.