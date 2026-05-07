Productos chinos, golpe para 80% de artesanías

LA MERCANCÍA y artículos de procedencia asiática han desplazado hasta 80 por ciento de las mercancías tradicionales en algunos mercados de México, lo que afecta de manera relevante a los artesanos locales, su viabilidad económica y la identidad cultural del país, de acuerdo con la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX).

Con análisis elaborado por la propia cámara comercial, fue detectado que de las principales problemáticas afrontadas por productores y distribuidores de artesanías se encuentra la falsificación y competencia desleal.

Entre éstas, explica, es señalado el uso de Inteligencia Artificial para producir artículos y diseños que por tradición son elaborados con métodos artesanales, como son los molcajetes, huipiles y textiles, que son confeccionados con materiales sintéticos para reducir costos.

Otra afectación detectada es el fraude en el etiquetado, puesto que ha sido identificado un reetiquetado masivo de productos chinos con la leyenda “Hecho en México” dentro de bodegas clandestinas, previo a su distribución en centros históricos y mercados populares.

En adhesión, plataformas de comercio electrónico como Temu, ofrecen imitaciones decorativas de festividades tradicionales como el Día de Muertos, vendiendo papel picado a costos inferiores con los que el artesano tradicional no puede competir, “desplazando la manufactura auténtica de los anaqueles nacionales”.

El organismo apuntó la importancia de esta situación ante el Mundial de Futbol 2026, ya que artículos que anteriormente eran manufacturados artesanalmente como llaveros, carteras, tazas y textiles, ahora han sido reemplazados por versiones chinas genéricas de baja calidad.

Además, la proliferación de “plazas chinas” ha facilitado que productos promocionales con iconografía mexicana, pero de manufactura asiática, acaparen zonas tradicionalmente turísticas, lo que merma los ingresos de familias que dependen del comercio de artículos típicos.

Apuntó que, como resultado de esta invasión de la “marea asiática de productos”, existe una crisis estructural en el mercado mexicano.