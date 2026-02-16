Canadá señala que México es un socio comercial confiable, pero exhorta a trabajar más en seguridad

La relación comercial y de inversiones entre México y Canadá es sólida, tras la implementación del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC); no obstante, con la próxima revisión de éste, se abre “una oportunidad” para que la región sea más competitiva, pero se debe trabajar más en seguridad, comercio e inversiones, señaló Dominic LeBlanc, ministro de Comercio Internacional de Canadá, quien indicó que México es un socio comercial confiable.

“Hoy contamos con una de las relaciones de comercio e inversión más sólidas del mundo. Gracias al T-MEC y a su predecesor, el TLCAN, México y Canadá se han convertido en socios fundamentales dentro de la economía norteamericana integrada.

Con esto en mente, la revisión conjunta del T-MEC este año una oportunidad no sólo para reafirmar el éxito del acuerdo, sino para construir sobre las bases de una ventaja norteamericana verdaderamente competitiva, preparándonos para los momentos difíciles que vendrán en el siglo XXI. Juntos podemos hacer mucho más en comercio, inversión y seguridad”, indicó durante una reunión entre empresarios canadienses y mexicanos.

Bienvenido Dominic LeBlanc y la amplia Misión Comercial que nos visita.Habrá más de 2000 encuentros de negocios entre empresas mexicanas y canadienses. Este año haremos visita recíproca a Canadá.El Plan de Trabajo conjunto avanza. pic.twitter.com/QQVY9W1pfi — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) February 16, 2026

LeBlanc mencionó que hay oportunidades de comercio, negocios y de inversiones para ambos países, es “parte de la prosperidad”, pero destacó que un área de oportunidad que se tiene es la de seguridad y defensa.

“El mundo es, en muchos sentidos, un lugar más complicado y, en algunos casos, más peligroso. Es muy importante mantener la relación sólida y de confianza que Canadá y México tienen entre sus agencias de seguridad y entre sus instituciones militares”, indicó.

Añadió que sí se quiere que la inversión y las empresas crezcan es necesario que el gobierno ponga atención y trabaje en esa prioridad; dijo que ya se firmó un acuerdo entre México y Canadá para compartir información entre sus agencias de seguridad.

“Por ejemplo, la Real Policía Montada de Canadá, nuestra policía federal, tiene planes este año de duplicar el número de oficiales que trabajan en la embajada para fortalecer esas alianzas con las autoridades mexicanas y colaborar en operaciones conjuntas. Si queremos que la inversión y los empresarios sigan creciendo, necesitan ver que el gobierno está trabajando en prioridades como éstas”, refirió.

Asimismo, el funcionario canadiense destacó que tras la reunión del primer ministro Mark Carney y de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se identificó que se podría trabajar conjuntamente en mejorar la infraestructura en puertos y sostuvo que en México ya operan compañías ferroviarias canadienses que han invertido para mejorar el traslado de mercancías, pero reiteró que si se desea que la relación en el corto y mediano plazo sea exitosa se requiere trabajar en seguridad.

“Estamos muy entusiasmados con la oportunidad de trabajar con socios mexicanos para ampliar la cooperación entre puertos y la infraestructura logística como parte de la gestión de la cadena de suministro de la que habló Marcelo. Pero si queremos que esta relación sea exitosa a corto, mediano y largo plazo —y en particular en los próximos meses y años— necesitamos actuar con rapidez para asegurarnos de contar con algunos de esos elementos que harán que sea rentable e interesante para los canadienses y los mexicanos. Sí, y los puertos también se han convertido en un tema de seguridad muy importante”, puntualizó.

Histórica misión comercial canadiense! Más de 370 empresarios de 250 empresas visitan nuestro país para cerrar negocios.



El ministro Dominic LeBlanc y el secretario Marcelo Ebrard refuerzan la cooperación económica México - Canadá 🇲🇽➡️🤝🇨🇦, que creció 13 veces en 30 años! pic.twitter.com/bvVE9RbvnA — Daniel Millán (@dmillan) February 16, 2026

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT