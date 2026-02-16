FUNO suma 4 años de inversión social en infraestructura de emergencia para Cruz Roja Mexicana.

Fibra Uno, el primer y mayor fideicomiso de inversión en bienes raíces de México y América Latina, a través de su brazo social Fundación FUNO, ha canalizado más de 12 millones de pesos a la Cruz Roja Mexicana de 2023 a la fecha, con el objetivo de fortalecer su infraestructura hospitalaria, equipamiento de rescate y capacidad logística ante desastres en el país, principalmente en el Estado de México beneficiando a más de 138 mil personas.

La acción más reciente se concreta hoy, con el inicio oficial de operaciones del Centro de Acopio y Preparación en Respuesta a Desastres de la Cruz Roja Mexicana en Naucalpan, Estado de México, cuya ampliación y remodelación fue posible gracias al apoyo de Fundación FUNO.

El proyecto permitirá beneficiar a 80 mil personas una vez que opere a plena capacidad, mediante la coordinación y despliegue de entre 3,100 y 5,000 voluntarios capacitados en atención a emergencias. La infraestructura renovada optimiza áreas de almacenamiento, clasificación y distribución de ayuda humanitaria, con el fin de fortalecer la capacidad de respuesta ante fenómenos naturales en cualquier entidad del país.

“Desde FUNO trabajamos para impulsar colaboraciones como ésta con Cruz Roja Mexicana, para generar un impacto social. En el marco de nuestro 15 aniversario, nos entusiasma seguir respaldando iniciativas que fortalezcan las capacidades institucionales, amplíen el acceso a servicios esenciales y contribuyan a mejorar la resiliencia de las comunidades que enfrentan mayores riesgos”, indicó Karen Mora, directora de Fundación FUNO.

Desde hace más de una década, FUNO y Cruz Roja han colaborado con el uso de espacios para ayuda humanitaria. En 2023, la colaboración se fortaleció con la remodelación del quirófano, la sala de urgencias y el área hospitalaria de su delegación Lázaro Cárdenas en Tlalnepantla, Estado de México. El proyecto benefició a 106,300 personas, al mejorar la capacidad de atención inmediata y reducir la necesidad de traslados a otros hospitales. La intervención fortaleció servicios médicos críticos en una zona de alta densidad poblacional.

Durante 2024, el apoyo de Fundación FUNO se dirigió al fortalecimiento de la capacidad de respuesta en campo. Se adquirieron dos ambulancias y se financió una unidad de rescate urbano equipada para atender accidentes automovilísticos y contingencias derivadas de sismos, inundaciones y huracanes. Esta iniciativa ha impactado directamente a 12 mil personas en el Valle de México, ampliando la cobertura de atención prehospitalaria.

En 2025, Fundación FUNO respaldó nuevamente la ampliación y remodelación del Centro de Acopio y Preparación en Respuesta a Desastres en Naucalpan, con un donativo orientado a robustecer la logística nacional ante emergencias. Ese mismo año, se facilitó la adquisición de una Unidad de Rescate Urbano Equipada para atender emergencias en Tlalnepantla y la alcaldía Gustavo A. Madero, en Ciudad de México, reforzando la cobertura regional en una de las zonas metropolitanas con mayor concentración urbana del país.

Asimismo, Fibra Uno que cumple 15 años en este 2026, ha facilitado el uso de espacios en sus centros comerciales a nivel nacional para campañas de salud, procuración de fondos y sensibilización sobre las iniciativas de la Cruz Roja Mexicana, con el objetivo de ampliar el alcance de los programas entre miles de visitantes y contribuyendo a fortalecer la cultura de prevención y solidaridad.

Con estas acciones, FUNO, a través de su brazo social, Fundación FUNO, busca fortalecer la resiliencia de las comunidades más expuestas a desastres naturales y en atención a emergencias, mediante alianzas institucionales de largo plazo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR