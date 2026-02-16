Propina no es obligatoria en restaurantes y bares, advierte Profeco

Restaurantes y bares no pueden obligar a pagar propina ni incluirla sin autorización del cliente, advierte la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) tras recordar los derechos de los clientes que visitan restaurantes y bares, especialmente durante fines de semana y fechas de alto consumo para evitar abusos e irregularidades.

Tras el auge del consumo por el Día del amor y la Amistad este 2026, se llevaron a cabo reservaciones y visitas a establecimientos de alimentos y bebidas, en los que la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) estimó una derrama económica de tres mil 29 millones de pesos tan solo en Ciudad de México.

Ante esto, la Profeco compartió sugerencias de consumo y recordó sus derechos a los clientes para informarse previamente sobre precios, menú y calidad del servicio antes de decidir a dónde acudir.

En cuanto a la propina, la Profeco resaltó que las y los consumidores tienen derecho a que no se realicen cargos sin su plena autorización, por lo que la propina no debe exigirse ni incluirse en la cuenta, ya que ésta es voluntaria. Por lo tanto, los establecimientos deben entregar al consumidor el comprobante de compra o ticket, donde la cuenta a pagar sea únicamente el total de consumo.

Por otro lado, los clientes que realicen reservaciones pueden exigir que su fecha y hora sea respetada, así como los costos, el menú y cualquier característica adicional con la que cuente el contrato de dicho servicio. En caso de haber pagado por adelantado, el servicio no puede ser negado, de lo contrario se considerará una condición comercial abusiva y podrá ser reportado.

Además, los proveedores tienen la obligación de cumplir el horario establecido, dar información del menú y detallar las porciones de sus alimentos y bebidas, sin condicionar el acceso por consumo mínimo, concluyó la Profeco.

En caso de que la prestación del servicio sea deficiente o tenga fallos, los clientes pueden solicitar una compensación o bonificación no menor al 20 por ciento del precio pagado.

Asimismo, los comercios deben respetar y exhibir los precios de manera clara, con los impuestos que conlleva y en moneda nacional: pesos, independientemente de que puedan presentarlos en dólares, e informar con claridad sus formas de pago y recibir billetes de cualquier denominación.

De igual manera los establecimientos no pueden negar o condicionar la prestación del servicio por razones de género, nacionalidad, etnia, preferencia sexual, religiosa o cualquier otra particularidad, señaló el organismo.

Ante abusos e irregularidades de los comercios, la institución pone a disposición el teléfono del consumidor: 55 5568 87 22 y 800 468 8722; sus redes sociales como X: @AtencionProfeco y @Profeco, y Facebook: ProfecoOficial y correo electrónico: denunciasprofeco@profeco.gob.mx, denunciapublicitaria@profeco.gob.mx y asesoria@profeco.gob.mx.

